4 TIPS esenciales de cómo adaptarnos al nuevo sistema educativo en casa: VIDEO

Llevamos 7 meses de pandemia por coronavirus y la paciencia de los papás puede verse afectada al tener que asumir la responsabilidad total de los niños estudiando en casa, muchos han podido dominarlo pero la mayoría no entiende del todo en que puede aportar.

En Heraldo Kids, recibimos a Karen Azuz, asesora educativa, quien dio 4 tips que todo papá puede aplicar para llevar el estudio en casa sin rendirse en el intento.

1. Rutinas en casa para darle una estructura.

2. Rutinas de estudio, es decir, conservar los horarios que se tenían antes cuando la escuela era presencial, desde a qué hora levantarse, bañarse, estar puntual en las clases, incluso los descansos, etc.

3. Técnicas de estudio para los más pequeños de la casa. Siempre buscar el apoyo y asesoría de los maestros para mejorar las técnicas de educación de los niños incluso pedirles más consejos.

4. Los papás deben involucrarse sobre todo cómo funciona el sistema, no quiere decir, que deban asumir el rol de maestros, únicamente es darle seguimiento a lo que se está enseñando en clases, qué temas están tratando, cómo los están explicando. No olvidarse que este tip no solo aplica para la escuela en casa sino para mejorar la calidad de estudio.

Además, Karen Azuz, recomendó algunas actividades que podemos hacer con los hijos en casa ahora que vienen festividades como el Día de Muertos, o hasta el propio Halloween.