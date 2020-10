Razas de GATOS perfectas para las personas alérgicas: FOTOS

View this post on Instagram

u041du0430u0432u0435u0440u043du043eu0435 u044fu0439u0446u0430 u0432u044bu0441u0438u0436u0438u0432u0430u0435u0442)) Excellent autumnal cat)) ud83dude3cMaximus Fantasy Life, Siberian Neva Masquerade boy, a 2133, blue tabby point - avu0040ilable for show/breed/love. 5 5 monthes. Parents : in actualy stories (litter M) u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022 ud83cudf40u0421u0438u0431u0438u0440u0441u043au0438u0439 u041du0435u0432u0441u043au0438u0439 u041cu0430u0441u043au0430u0440u0430u0434u043du044bu0439 u043au043eu0442u0438u043a u041cu0430u043au0441u0438u043cu0443u0441. u0415u0449u0435 u043au043eu0442u0435u043du043eu043a, u043fu043eu0442u043eu043cu0443-u0447u0442u043e u0441u0447u0438u0442u0430u044eu0442u0441u044f u043au043eu0442u044fu0442u0430u043cu0438 u0434u043e 10 u043cu0435u0441. ud83cudf04u041cu0430u043bu044cu0447u0438u043au0430 u0432u0437u044fu043bu0438 u043du0430 u043eu0441u0435u043du043du044eu044e u043fu0440u043eu0433u0443u043bu043au0443 u043fu043e u043bu0435u0441u0443 u0438 u0435u043cu0443 u043eu0447u0435u043du044c u043fu043eu043du0440u0430u0432u0438u043bu043eu0441u044c u0433u0443u043bu044fu0442u044c, u0441u0438u0434u0435u0442u044c u043du0430 u0442u0440u0430u0432u0435, u043cu0443u0440u043bu044bu043au0430u043b u043au0430u043a u0442u0440u0430u043au0442u043eu0440 u0432u0441u044e u0434u043eu0440u043eu0433u0443)) ud83dude0du041cu0430u043au0441u0438u043cu0443u0441 u043fu043eu043au0430 u0441u0432u043eu0431u043eu0434u0435u043d u0432 u0441u0432u044fu0437u0438 u0441 u0442u0440u0443u0434u043du043eu0441u0442u044fu043cu0438 u0434u043eu0441u0442u0430u0432u043au0443 u0437u0430 u0433u0440u0430u043du0438u0446u0443 u0438 u043cu043eu0436u0435u0442 u043fu043eu0440u0430u0434u043eu0432u0430u0442u044c u043bu044eu0431u0443u044e u0441u0435u043cu044cu044e u0432 u0420u043eu0441u0441u0438u0438. u041bu0430u0441u043au0443u0448u0430 u0438 u0443u043cu043du0438u0446u0430.