¿Cuáles con las razas de GATOS más finos que existen?: FOTOS

View this post on Instagram

I know it's Friday, but it's already Caturday for us ud83dudc08ud83dude0e.. Viernes de ocio y full relax ud83dude38.. ud83dude39ud83dudc95 . . . #russianblue #azulruso #russianblucat #gatoazulruso #rusoazul #friday #greycat #greytwinsiescats #catsoufb01nstagram #catlover #catsofinsta #cats_of_world #catgram #catlove #instacat #catloversclub #kitty #chat #gato #gatto #neko #katze #cat #cats #catsinquarantine #gatosdeinstagram #gatosperu #gatosperuanos #mascotaperu