Kenia Os y Los Ángeles Azules: LETRA y significado de "Una nada más", canción dedicada a Peso Pluma

Kenia Os y Los Ángeles Azules han estrenado una nueva canción. Este viernes 21 de marzo de 2025, apareció en las plataformas digitales el videoclip y la canción "Una nada más", misma que de manera inmediata se convirtió en un hitazo, como todas las cumbias que salen de la mente de los genios oriundos de Iztapalapa.

Los fanáticos empezaron a decir de manera inmediata que se trata de un tema cien por ciento dedicado a Peso Pluma, quien es la pareja actual de Kenia Os, aunque viene de algunas relaciones bastante polémicas donde dominaron los rumores de varias infidelidades.

Aunque la pareja no ha dado detalles de la forma en que se inició su relación, hasta el momento se sabe que ambos estaban solteros y no hubo ninguna persona que resultara dañada en el proceso del amor. Será durante los próximos días o semanas que se confirmen los rumores de una dedicación directa al mexicano.

La cantante mexicana lanzó su nuevo éxito y se le ve más enamorada que nunca. Crédito: Facebook Kenia Os

¿Qué significa la canción "Una nada más" de Kenia Os y Los Ángeles Azules?

La canción habla de una pareja que aparentemente habrían terminado su relación desde hace tiempo, pero todavía suelen verse en algunas ocasiones. Lo que se puede leer entre líneas es que el sujeto ya tendría otra novia, por lo que estaría cometiendo una infidelidad con su ex.

A pesar de que ella muestra arrepentimiento por lo que han hecho durante los últimos meses, asegura que solamente era cosa de una noche, pero se les salió de control. También se puede deducir que está completamente abierta a retomar esa relación que perdieron en algún momento, y es por ello que mantiene viva la llama del amor.

Esta es la letra de "Una nada más":

Miéntele

dile que no me hablas

dile que no me ves

que solo estás con ella y así estás bien

que tú mientes muy bien

Mírame

que por mucha carita que ponga yo también

puedo avivar el fuego que un día se fue

pero para volver

solo sería una noche

me prometí de nuevo

una nada más y tú y yo otra vez caímos

otra noche repetimos

una, era una nada más

otra y otra vez caímos

otra vez pasó lo mismo

una nada más, pero no fue así

Pero según yo

dios me lo perdone

pero según yo

solo era una noche

una nada más, pero me mentí