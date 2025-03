Susana Zabaleta reacciona a los comentarios que recibe su hijo, Matías, sobre su adopción

Susana Zabaleta es una de las actrices más destacadas en el medio artístico gracias a su talento y ahora es su hijo, Matías Gruener, quien sigue sus pasos en la música con gran éxito. Pese a ello, la polémica no se ha hecho esperar ensombreciendo el debut del joven cantante, quien estalló ante los comentarios relacionados con el tema de su adopción y por los que la artista no dudó en defenderlo.

Hace tan sólo unos días, el cantante, de 19 años de edad, sorprendió a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México con un concierto en la estación Chabacano. Aunque en redes sociales internautas aplaudieron su dedicación y reconocieron su talento, algunos no tardaron en mencionar el tema de la adopción refiriéndose a que sería la influencia de sus famosos padres lo que estaría impulsado su carrera.

En entrevista con Pati Chapoy para el programa de espectáculos "Ventaneando", Susana Zabaleta habló sobre el impacto que han tenido en su hijo, Matías, los comentarios negativos y, sobre todo, aquellos relacionados con el tema de su adopción. Ante esto, la actriz salió en su defensa y mencionó el consejo que le dio cuando el joven cantante se mostró afectado por las críticas en redes sociales.

“Matías es mi sustancia, es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo… Lo que más le duele en la vida es que, lleva un año entero haciendo música, cantando en miles de lugares, haciendo todo lo que puede para la música, que eso es lo que tiene que hacer y le va a costar muchos años, pero lo primero que le preguntan: ‘El hijo adoptivo de Susana Zabaleta’, ¿qué necesidad hay? (…) Le dije: ‘Mi amor, si yo me hubiera parado en esta vida por las cosas que han dicho de mí no tendría esta casa (…) tú tienes una historia conmigo, no podemos olvidar esa historia, estamos orgullosos de quiénes somos, que no lo entiendan afuera, pues perdón, es asunto de ellos”, dijo la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Matías Gruener respondió a quienes han realizado comentarios relacionados con su adopción. El joven cantante dejó claro que es un tema relacionado con su vida privada del que nadie puede emitir una opinión, además de que tampoco define el camino que ha decidido seguir tanto en su vida personal como profesional en la que ya brilla como cantante y actor.

“Quiero dejar algo claro: mi vida no es un cuento que alguien más pueda narrar. Yo nací así. No elegí mi inicio, pero sí el camino que sigo (…) A lo largo de mi vida, me he encontrado con opiniones disfrazadas de curiosidad, con comentarios que intentan definir quién soy sin conocerme realmente. Y estoy aquí para decir que ya basta. No necesito que nadie valide mi historia, porque esta historia me pertenece solo a mí”, se lee en el mensaje.