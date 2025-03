Mamá de Gala Montes da sus primeras declaraciones tras reunirse con Adrián Marcelo: “es muy buena persona”

Sin duda alguna, la entrevista que Adrian Marcelo ofreció a la señora Crista Montes, madre de Gala Montes ha generado mucha expectativa, sin embargo, finalmente la mamá de la polémica actriz viajó hasta Monterrey para reunirse con el youtuber y platicar largo y tendido, aunque sobre los temas de lo que platicaron no se han dado detalles.

Pese a lo anterior, Crista Montes ya dio sus primeras declaraciones tras reunirse con Adrián Marcelo a quien consideró una “buena persona”, lo que ha desatado la polémica en redes sociales, pues algunos apoyan a la madre de la actriz y otros más la han criticado por no respaldar a su hija luego de que fue violentada en un reality show por el regiomontano.

Crista Montes rompe el silencio tras entrevista con Adrián Marcelo

En una entrevista para el canal de YouTube El Chisme TV, Crista Montes compartió sus primeras impresiones tras la grabación de su encuentro con Adrián Marcelo. Su actitud fue notablemente relajada y positiva, lo que contrastó con la imagen de enemistad que se había formado en torno a la relación entre el conductor y su hija.

“Si, acá estoy (en Monterrey), de hecho vengo llegando al hotel, estuve con él, con el señor Adrián Marcelo…Se van a llevar una sorpresa. Estoy muy contenta, vengo muy relajada, vengo con muy buena vibra, me han atendido súper bien todo el equipo de Adrián Marcelo. Ya lo verán”, declaró Montes en exclusiva para Rodrigo Fragoso.

A pesar del historial de conflictos entre su hija y el influencer, Crista Montes sorprendió al compartir una opinión favorable sobre él. “Le agradezco a Adrián, es muy buena persona, ya lo verán”, afirmó. La madre de la actriz también hizo un llamado a ver la situación con objetividad y a no alimentar el conflicto mediático. “Tenemos que pensar, en primer lugar no hay que tomar las cosas personales, son los medios, los medios viven de morbo”, mencionó, subrayando la importancia de no dejarse llevar por las polémicas.

¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo por la entrevista?

Uno de los aspectos que más ha generado controversia en torno a este encuentro es el pago que Adrián Marcelo ofreció para concretar la entrevista. En un inicio, se habló de una oferta de 350 mil pesos mexicanos , lo que desató especulaciones sobre si la reunión fue motivada por intereses económicos.

Foto: @adrianm10

Sobre este punto, Crista Montes aclaró que hubo una negociación antes de aceptar la propuesta, pues la mujer dejó entrever que el youtuber le pagó mucho más de los 350 mil pesos de la oferta inicial, ya que según Montes no aceptó a la primera.

. “Se negoció. No se acepta a la primera, se llega a una negociación. Todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó, se fue dando”, dijo Crista Montes

¿Cuándo sale la entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes?

El material grabado aún no ha sido difundido, pero las palabras de Crista Montes han elevado las expectativas sobre su contenido. ¿Habrá un acercamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo tras esta reunión? ¿Cómo reaccionará la actriz ante las declaraciones de su madre? Estas son incógnitas que pronto tendrán respuesta, pues la entrevista saldrá a la luz el próximo domingo 23 de marzo.