"La Joaqui" defiende a Cazzu de las críticas y niega que "Con otra" esté dedicada a Ángela Aguilar

Cazzu sigue causando revuelo tras el estreno de la canción “Con otra”, ya que el público aseguró que va dedicada a Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, quien fue su pareja sentimental hasta hace algunos meses y quien además es el padre de su hija Inti.

Como parte de la promoción de sencillo “Con otra”, Joaqui, amiga de Cazzu decidió llevar a cabo un video en su cuenta oficial en TikTok en donde aparece bailando con la intérprete de la canción, pero los comentarios por parte de seguidores y “haters” no se hicieron esperar.

Una usuaria de nombre Lorena escribió en la publicación de ambas un comentario en donde le dice a La Joaqui que le aconseje cosas buenas a Cazzu, esto para que presuntamente ya no esté despechada y que super a Nodal, por lo que la estrella de trap no dudó en responder y aclarar detalles de la canción “Con otra”.

“Tranquilas chicas mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere, que ya no es para ella”, dice el comentario de Lorena, una usuaria de TikTok La Joaqui defiende a Cazzu de las opiniones negativas. Foto Captura de TikTok/lajoaqui

¿La canción de Cazzu fue escrita para Ángela Aguilar?

Después de leer el comentario de la usuaria en redes sociales que hace referencia a un presunto despecho por parte de Cazzu hacia el rompimiento con Nodal, La Joaqui no se quedó callada y aseguró que esa canción no está dedicada para Ángela Aguilar, esposa del ex de su amiga,

“Hola Lorena, te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor hablar desde el saber; y no desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando”, escribió La Joaqui.

La Joaqui y Cazzu llevan una gran amistad. Foto/lajoaqui

Otra de las cosas que La Joaqui aseguró es que la canción “Con otra” fue compuesta por Cazzu, aun estando en pareja, porque era el concepto de su disco, igual que el tema “Dolce”, así como mencionó que Julieta, nombre real de la estrella argentina es una gran compositora.

¿Qué dice la canción “Con otra” de Cazzu?

La razón por la que el tema que recientemente estrenó caso titulado “Con otra” ha desatado una polémica entre los que consideran que podría estar dedicado a Ángela Aguilar, quien ahora es la esposa de Nodal, es porque en la letra la compositora hace referencia a la historia de un hombre que engaña a las mujeres con las que está.

Cabe señalar que la canción “Con otra” de Cazzu recibió más de 5 millones de reproducciones en un solo día, y es que desde que se estrenó comenzaron las especulaciones sobre el tema de infidelidad y desamor que se desarrolla en la letra y el sonido de la melodía.