El Tío Rober lanza campaña para ayudar a Adrián Marcelo tras no poder llenar el Teatro Metropólitan

En los últimos días los comediantes de Pur de Patos han estado en el ojo del huracán luego de que los comentarios de Adrián Marcelo en contra de El Tío Rober y El Cojo Feliz hayan sido tendencia en redes sociales y el inicio de una dura pelea entre estos creadores de contenido.

Adrián Marcelo y el Tío Rober son quienes han protagonizado un intenso intercambio de declaraciones. La controversia surgió cuando Adrián Marcelo e Ivan Fematt, elogiarón su propio podcast y el de La Cotorrisa, asegurando que son los mejores en México y que muchos otros intentan imitarlos. Aunque no se mencionaron nombres, los integrantes de La Hora Feliz no tardaron en responder.

El Tío Rober expresó su sorpresa ante los comentarios de Adrián Marcelo, afirmando que lo consideraba un colega y que veía a La Mole como un amigo. Sin embargo, su tono cambió rápidamente al lanzar duras críticas contra el regiomontano:

"Esto nos agarró de sorpresa, Adrián, porque siempre te hemos considerado un compañero y a La Mole un amigo. Y ahora nos quedó claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos. No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te mandara a la fregada La Casa de los Famosos. Eres un sin talento que no ha tenido otra opción más que presumir cuánto gana porque cree que eso es triunfar. Nosotros entendemos que sigues en brote psicótico, no ha disminuido ni un poco a pesar de que han pasado meses desde que saliste del programa que lo provocó”, señaló El Tio Rober en Pur de Patos.