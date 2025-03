La mamá de Gala Montes responde a la MILLONARIA oferta de Adrián Marcelo para contar su verdad

El enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo ha tomado un giro inesperado, pues Crista Montes, madre de la actriz, ha revelado que está valorando la posibilidad de conceder una entrevista exclusiva al influencer. La oferta incluye un pago de 350 mil pesos mexicanos y surge en medio de la polémica que ambos han protagonizado en redes sociales.

Crista Montes ha dejado entrever que no sólo consideraría esta entrevista por el dinero, sino también como una especie de venganza contra su hija, a quien acusa de haber dañado su imagen. Esta declaración ha causado revuelo entre los seguidores de ambas figuras públicas, quienes han reaccionado con opiniones divididas sobre la situación.

El conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo ha ido escalando en los últimos días, con una serie de enfrentamientos en la plataforma X, antes Twitter, con insultos, acusaciones y respuestas irónicas han convertido la disputa en un tema viral, atrayendo la atención de las redes sociales.

Aunque Crista Montes aún no ha tomado una decisión definitiva, su posible participación en la entrevista ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos consideran que su testimonio podría aportar más claridad sobre la disputa, otros critican que una madre esté dispuesta a hablar en contra de su propia hija a cambio de dinero.

Hasta el momento, ni Gala Montes ni su equipo han dado declaraciones sobre la postura de su madre respecto a la oferta de Adrián Marcelo. Sin embargo, la controversia sigue en aumento, y muchos se preguntan si Crista Montes finalmente aceptará la entrevista y qué impacto tendrá esto en la relación con su hija.

“Lo cierto es que ella contó su versión y a mí no me dieron chance de decir mi versión.Ella tiene 5 millones de seguidores y yo no tengo seguidores, entonces lógico que todo mundo le creyó a ella. Si la artista es ella, a mí me hicieron mier...”, dijo la mamá de Gala Montes en un live de Tik Tok.