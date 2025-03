Muere papá de Alicia Villarreal, la cantante se despide con fotografías

La cantante de música mexicana Alicia Villarreal atraviesa por un momento doloroso en su vida, ya que sufre la partida de su padre, el señor Víctor Villarreal, quien habría fallecido a los 77 años. Fue a través de sus cuentas oficiales la manera en la que la estrella confirmó la noticia y dio a conocer algunas fotografías con las que se despide de su querido familiar.

En redes sociales rápidamente se empezó a esparcir la noticia sobre la muerte del padre de Alicia Villarreal y en la cuenta oficial en Instagram de la famosa, se compartieron imágenes en donde aparece la celebridad junto a Víctor Villarreal y palabras de aliento para el difícil momento.

En las fotografías se logra apreciar la comunicación y el amor que se tenían padre e hija, además se ve que Víctor Villarreal estuvo con la cantante Alicia Villarreal desde que empezó su carrera como vocalista de Grupo Límite, hasta otras imágenes en donde ya está en su etapa como solista.

Alicia Villarreal se despide de su papá. Foto/IG lavillarrealmx

¿De qué murió el papá de Alicia Villarreal?

El papá de Alicia Villarreal, conocida también como la “Güerita consentida” falleció en Monterrey, Nuevo León alrededor de las 15:45 horas en el Hospital Universitario, lugar donde estaba internado, según información del periodista Javier Cerani, quien también dio a conocer la noticia.

Hasta el momento ni Alicia Villarreal y tampoco algún otro integrante de su familia han mencionado la causa por la que falleció Víctor Villarreal, mientras que fanáticos esperan conocer los motivos de voz de la famosa cantante, quien siempre ha estado en contacto con sus seguidores y les comparte parte de su vida.

Amigos y familiares le mandan el pésame a Alicia Villarreal. Foto IG/lavillarrealmx

Alicia Villarreal en medio del dolor y la polémica

Hay que recordar que este momento por el que atraviesa Alicia Villarreal llega en medio de polémica y dolor, ya que además de enfrentar la pérdida de su padre, la intérprete de “Te quedó grande la yegua”, también está en una demanda a su expareja sentimental Cruz Martínez.

En las pasadas semanas Alicia Villarreal denunció públicamente ante las autoridades a su exesposo Cruz Martínez, con quien estuvo casada por más de 20 años. La famosa mencionó que fue víctima de violencia por parte del productor y que está lista para llegar a las ultimas consecuencias con el tema.

En un comunicado de prensa Alicia Villarreal pidió a sus fanáticos mantenerse al margen y no preguntar demasiado por el suceso, ya que debido a que interpuso una demanda no podrá dar alguna declaración para no entorpecer el proceso que llevan a cabo las autoridades correspondientes.