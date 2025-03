Los mejores conciertos o festivales de MARZO para salir a rocanrolear en CDMX

Ha llegado el mes de marzo y con ello nos caen también muchos conciertos nuevos. Estamos en una fecha en la que muchos grandes artistas internacionales visitarán nuestro territorio porque hay algunos festivales de una enorme calidad que cuentan con una cartelera impresionante.

Ir a un concierto con amigos o familiares convierte un evento musical en una experiencia compartida, fortaleciendo lazos y creando recuerdos imborrables. Cantar, bailar y vibrar al ritmo de la música en compañía genera una sensación de unidad y alegría que se potencia al máximo. Además, es una oportunidad para descubrir nuevos gustos musicales juntos y compartir emociones intensas.

Por eso hemos preparado para ti una cartelera con los mejores conciertos para mover la mata en este 2025, algunos de ellos ya tienen los boletos agotados, y curiosamente, se trata de los más grandes que visitarán nuestro país, pero hay otros para los que todavía podrás contar con una entrada para disfrutarlos al máximo.

Leyenda

Soul Asylum

Soul Asylum, una de las más grandes bandas de rock alternativas en la historia, por fin regresa a la Ciudad de México. Lo harán el día 1 de marzo de 2025 en el Foro Puebla. Todavía puedes encontrar boletos en la taquilla con precios de mil 281 pesos en Pista, además de mil 647 pesos en el Balcón. Puedes comprarlos a través de Ticketmaster.

Titans Of Metal Fest

Titans Of Metal Fest tendrá lugar en el Parque Bicentenario y presentará bandas como WASP, Cavalera, Fear Factory, Six Feet Under, Lizzy Borden y LoveBites. Todavía puedes encontrar boletos para la sección general por 2 mil 440 pesos; así como la sección preferente por 3 mil 50 pesos.

Justice

La música electrónica nunca había sido tan rebelde y rocanrolera. Por eso es un error perderte a Justice, banda francesa de grandes dotes musicales. Todavía puedes encontrar boletos en algunas secciones superiores como C, D y E, pues las zonas más cercanas al escenario se han terminado. Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

La La Love You

La banda española de pop punk, La La Love You, tendrá su concierto más grande en México hasta la fecha el día 13 de marzo. Luego de conquistar lugares como el Bajocircuito, La Piedad o el Lunario del Auditorio Nacional, el Pepsi Center se rendirá a sus pies. Aún puedes encontrar boletos en zona general a través de Ticketmaster o en las taquillas.

Sting

El día 8 de marzo se presentará en el Auditorio Nacional el espectáculo de Sting 3.0, uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, miembro de la banda The Police. Los boletos ya están completamente agotados para ver a la estrella, por lo que solamente los más vivillos podrán disfrutarlo.

Vive Latino

El más grande festival de México está listo para recibir a más de 150 mil personas divididas en dos días de bandas increíbles los días 15 y 16 de marzo. Algunas de las más destacadas son Caifanes, Caloncho, El Gran Silencio, Foster The People, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Scorpions, Molotov, División Minúscula, Sepultura, Mon Laferte, Porter, Zoé, entre otros. Los boletos aún están disponibles en sus últimas fases.

Incubus

Otra banda que agotó sus boletos de manera inmediata fue Incubus, quienes pasarán con su gira en la que tocan Morning View en su totalidad, además de otros cuantos hits. Solamente los más fans estarán presentes en el Velódromo de la Ciudad de México el próximo 21 de marzo.