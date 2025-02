¿Ester Expósito despreció dulces mexicanos? Fans aseguran que ha rechazado varios regalos

Ester Expósito, una de las actrices más reconocidas de la televisión española, se encuentra en medio de la controversia recientemente debido a un supuesto comentario sobre los dulces mexicanos. Todo comenzó a través de redes sociales, en donde comenzó a circular una declaración en la que supuestamente rechazaba unos dulces que un admirador mexicano le ofrecía, sugiriendo que podrían estar contaminados con drogas.

Una vez en México me pidieron una foto de la forma más rara. Apareció un fan con una bolsa de golosinas y dulces locales, pero era una cantidad abismal. Obviamente no comí ninguna y las tiré todas en México, no sabes si llevan drogas, supuestamente declaró la actriz.