Marco Antonio Solís sorprende al bailar en pleno concierto "They're not like us", la polémica canción donde Kendrick Lamar le tira a Drake

Uno de los momentos más icónicos del medio tiempo del Super Bowl LIX de hace una semanas fue cuando Kendrick Lamar volteó a ver a la cámara con una enorme sonrisa para decir "hey, Drake", una de las estrofas más importantes de su canción "They're not like us" en la que el rapero le tira al también cantante. La razón detrás de ello es una demanda en contra del afectado tras ser acusado en el tema de su supuesto gusto por menores de edad y tras el show que dividió opiniones en este evento deportivo, las redes sociales lo han convertido en uno de los favoritos de lo que va del 2025.

Esta tiradera entre los raperos se ha convertido en la sensación de las redes sociales, pues si bien desde el lanzamiento de la canción "They're not like us" el tema se hizo viral e incluso se le realizó una versión en cumbia que conquistó TikTok en Latinoamérica, ahora el éxito es viral por la caminata de Kendrick Lamar y por no temer volver a ser demandado por atentar contra Drake también ha demostrado ser muy versátil.

Pues en TikTok se han hecho edits en los que se aprecia a distintos cantantes y hasta coreografías para demostrar que la canción y la caminata quedan con todo; sin embargo, hace unas horas lo anterior se hizo canon gracias a Marco Antonio Solís, quien en su último concierto del 23 de febrero en el Estadio Resistencia de Argentina, apareció en el escenario para recrear el estilo del rapero estadounidense de 37 años.

Como era de esperarse, la reacción del público no tardó en estallar en gritos y aplausos, mientras que el propio Marco Antonio Solís apareció en Instagram con la grabación del momento exacto en el que él junto a sus bailarinas dejan atrás su ya popular estilo para sacar el flow del hip hop. "They’re not like us, They’re not like us", escribió en Instagram al recordar lo icónico que fue su último concierto.

Así se presentó el cantante este fin de semana. (Foto: IG @marcoantoniosolis_oficial)

Marco Antonio Solís se hace viral por bailar "They're not like us" en su concierto

El video que ya es viral en redes sociales, muestra a Marco Antonio Solís arriba del escenario del Estadio Resistencia en Argentina con un traje azul y sombrero negro estilo tejano; mientras que sus cuatro bailarinas deslumbran con un colorido traje vaquero anaranjado con flequillos. En un primer momento se escucha el mariachi para seguir con los grandes éxitos del cantante, cuando de pronto la pista es interrumpida por el tema viral de Kendrick Lamar.

En el mismo instante en el que el ritmo cambia, el cantante mexicano interrumpe para comenzar a bailar junto a sus bailarinas la canción "They're not like us" con la icónica caminata del rapero e incluso, para finalizar perrea desde el escenario, lo que despierta la emoción del público. Sin embargo, puso pausa a este momento para continuar con sus grandes éxitos, pese a ello la reacción de los fans también dio de qué hablar.

Como ya te contábamos, desde que esta tiradera contra Drake se volvió viral, la canción se ha usado para mostrar que queda con cualquier baile, incluyendo el de muchos famosos y de esta forma Marco Antonio Solís lo hizo canon. Tras repostearlo en su cuenta de Instagram, el cantante recibió mensajes como:

"Increíble", por parte de Chiquis Rivera, "Él definitivamente vio el meme", "Esto se salió de control", "tenemos a Marco Antonio Solís haciendo el trend de baile", "la leyenda que eres", "brutal, qué noche", "es la onda usted, maestro", "el tío Kendrick" y "no puedo creer que lio hizo", además de aquellos mensajes en los que los fans etiquetaron a Kendrick Lamar con la esperanza de que reaccione a este momento.

Sigue leyendo:

Gala Montes estalla contra su novio frente a los fans y pasan incómodo momento que ya es VIRAL | VIDEO

Muere papá de Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México: "Te veré en cada puesta de sol"