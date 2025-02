Belinda y Ángela Aguilar llegan a la alfombra roja de Premios lo Nuestro con looks de impacto

Premio lo Nuestro 2025 logró reunir en un mismo lugar a dos de las exponentes de la música en México más importantes en el mundo, ya que por la alfombra roja previo a la ceremonia de los galardonados desfilaron Belinda y Ángela Aguilar, ambas lucieron espectaculares con sus atuendos.

Este jueves 20 de febrero se celebra la edición número 37 de Premio Lo Nuestro que galardona a lo mejor de la música latina, el evento se realiza en el Kaseya Center de Miami y correrá bajo la conducción de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, así como de otras celebridades tal y como Wendy Guevara.

Este año entre los invitados de lujo aparece Belinda quien se sabe tiene una participación musical junto a Tito Doble P, ya que “Beli, Belika” arribará al escenario para cantar regional mexicano junto a uno de los exponentes más relevantes de los corridos tumbados.

Mientras que Ángela Aguilar también estará en el escenario para cantar alguna de sus canciones románticas y se prevé que realice un homenaje a Paquita la del Barrio al lado de su padre Pepe Aguilar, quien también se encuentra en el evento de Premio Lo Nuestro.

¡Así llegó @AngelaAguilar__ con un look que simplemente lo tiene todo! ?uD83DuDD25 Deslumbrando en la #RedCarpet de #PremioLoNuestro en este #ShowDay. pic.twitter.com/YRq6nNBmX4 — Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) February 21, 2025

¿Qué pasó entre Belinda y Ángela Aguilar en Premio lo Nuestro?

Desde que se dio a conocer que Belinda y Ángela Aguilar estaban confirmadas para acudir a la ceremonia de Premio lo Nuestro 2025, el público se alertó debido a que las celebridades en el pasado eran muy cercanas, pero ahora podrían estar alejadas debido a que es la hija de Pepe Aguilar quien está casada con Nodal, la expareja de la actriz.

Hasta el momento se desconoce si ambas tuvieron un acercamiento durante la alfombra roja o en camerinos, ya que se han mantenido alejadas de los temas referentes a su vida privada y están concentradas en su trabajo musical y en lo que ofrecerán al público está noche.

¿Por qué Nodal no fue a Premio lo Nuestro?

Otra de las cosas que el público esperaba era que Christian Nodal caminará de la mano de Ángela Aguilar por la alfombra roja en premio lo nuestro, pero esto no sucedió ya que se vio sola a la cantante debido a que se rumora que su esposo se encuentra en México grabando su próxima producción discográfica.