¿V de BTS participará en "El Juego del Calamar 3"? Esto es lo que se sabe

La segunda temporada del "El Juego del Calamar" ha sido un éxito desde su estreno el pasado 26 de diciembre en Netflix, pues se ha colocado como uno de los contenidos más vistos en la plataforma de streaming. De hecho, recientemente se confirmó que este 2025 se estrenará la última y tercera temporada de la serie coreana.

Aunque aún no han revelado detalles sobre la tercera entrega, se rumora que habrá nuevos personajes y la trama será más siniestra que las primeras dos. Además, se dice que nuevos idols se unirán al elenco y uno de los más probables es V de BTS, quien ha demostrado ser muy fan de la producción de Netflix.

De hecho, el actor Lee Jung Jae, quien interpreta al protagonista Ki Hoon en la popular serie coreana, fue cuestionado sobre la participación del ídolo K-Pop en la última temporada, pero no quiso revelar detalles, lo que levantó más sospechas de los fans de la boyband BTS.

V es un gran fan de "El Juego del Calamar 3". (Crédito: X / @@koo_epiphany)

¿V de BTS se une al elenco de "El Juego del Calamar 3"?

"No puedo decir nada sobre eso", reveló Lee Jung Jae durante una entrevista para BuzzFeed UK. Por su parte, Wi Ha-joon tampoco quiso revelar detalles sobre la posible participación de Kim Taehyung, mejor conocido como V, quien actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio, pero pronto regresará a sus actividades junto a BTS.

Mientras tanto, la empresa estadounidense de entretenimiento no ha revelado quienes serán parte del nuevo elenco de "El Juego del Calamar 3", pero es probable que muy pronto se confirmen los detalles, ya que se ha informado que llegará a la plataforma a mediados de 2025, es decir, en junio.

Lee Jung Jae y Wi Ha-joon no quisieron revelar detalles de la última temporada de "El Juego del Calamar". (Crédito: Captura X / @BuzzFeedUK)

Fans de V de BTS reaccionan a su posible participación en "El Juego del Calamar 3"

Luego de que los actores Lee Jung Jae y Wi Ha-joon no quisieron hablar de la posible participación de V de BTS en "El Juego del Calamar 3", los seguidores del cantante K-Pop se han mostrado muy emocionados, pues consideran que si no fuera una posibilidad lo hubieran negado inmediatamente.

"No lo niegan. Además, sus reacciones son sospechosas", "¿Será que V dará vida a un villano?", "No lo confirmaron ni lo negaron, nos levantamos de nuevo", "Realmente manifiesto ver a V como actor en la serie", "Solamente espero que no quedemos como payasos", "Estaremos esperando" y "Queremos a V actor", fueron algunas de las reacciones en rede sociales.

