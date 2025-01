Usuarios en redes le piden perdón a Eugenio Derbez por los ataques tras criticar la cinta “Emilia Pérez”

La polémica por la película "Emilia Pérez" está lejos de terminar, pues aunque no se ha estrenado en México -aún cuando aborda temas que afectan al país, como el narcotráfico- ha recibido fuertes críticas del público que alguna vez defendió a Selena Gómez de los comentarios de Eugenio Derbez en los que el comediante califica su actuación como "indefendible". Mismo que ahora le pidió perdón al también productor mexicano en redes sociales y le da la razón.

Durante una entrevista con la experta en cine Gaby Meza, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" criticó el trabajo de Selena Gómez en la cinta del director francés Jacques Audiard. El actor mencionó en su crítica la pronunciación en español de la actriz y la calificó de "indefendible". Esto desató una ola de ataques en su contra, motivo por el que decidió ofrecer una disculpa pública en la que aseguró que se había equivocado.

Aunque el narco-musical se estrenará en México el 23 de enero próximo, en redes se han difundido imágenes con adelantos de la cinta a los que el público mexicano ha reaccionado expresando su descontento. Las múltiples nominaciones, el triunfo en los Globos de Oro y los pronósticos favorables que acompañan a "Emilia Pérez" rumbo a la entrega de los Premios Oscar han logrado enfurecer más a algunos cinéfilos.

Es a través de redes sociales donde el público se ha mostrado molesto por la cinta protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón y donde usuarios le pidieron perdón a Eugenio Derbez por los ataques tras dar su opinión sobre "Emilia Pérez". Mientras algunos internautas le dieron la razón al productor con memes, otros defendieron la película y se dijeron dispuestos a darle una oportunidad para verla en las salas de cine y ser ellos quienes juzguen más tarde.

Durante un reciente encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la polémica que enfrentó y aseguró haberse equivocado en opinar sobre el trabajo de sus colegas. Aunque también lamentó no poder emitir una opinión libremente asegurando que la comunicación enfrenta “momentos difíciles”.

“Hice un comentario que no debí haber hecho. Entre compañeros nunca hay que criticarnos, sentí que estaba en un espacio de cine (…) Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil estar en un mundo donde no puedes dar una opinión. Tiempos difíciles para la comunicación, es muy duro que ya no puedes abrir la boca ni opinar de nada porque de crucifican”, dijo el productor.