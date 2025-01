¿Cuándo se estrena en Netflix la serie en stop - motion de My Melody & Kuromi? | FECHA

Buenas noticias para los fans de Hello Kitty, quienes deberán mantenerse atentos a la popular plataforma de streaming conocida como Netflix, ya que tiene preparado el estreno de una serie tipo stop - motion, donde las protagonistas serán dos populares conejitas pertenecientes al mundo de amigos de Hello Kitty, llamadas My Melody y Kuromi.

Y es que estas dos conejitas son personajes sumamente queridos en Japón, país de origen, y son adoradas por millones de personas alrededor del mundo debido a sus tiernos diseños y por poseer personalidades tan particulares que, de hecho, son tan contrarias que entre los fans se creó una enorme expectativa de lo que Netflix ofrecerá en cada capítulo.

La serie My Melody & Kuromi se estrenará en julio de este año 2025, la cual promete traer divertidas y entretenidas aventuras de estas dos conejitas en su hogar de "Mariland", un lugar ficticio del cual provienen las protagonistas, que además, según datos de Crunchyroll, el personaje de My Melody cumple su 50 aniversario este 2025, así como Kuromi cumple su 20 aniversario, razón por la que Netflix pretende celebrarlo con este contenido en stop - motion.

¿Quién es My Melody?

My Melody es una conejita extremadamente tierna / FOTO: ESPECIAL

My Melody es un personaje creado por la compañía japonesa Sanrio, cuya primera aparición se dio en la serie Onegai My Melody del 2005. Estaba dirigida a niñas pequeñas, sin embargo, ganó gran popularidad entre personas de todas las edades alrededor del mundo.

Es una conejita completamente blanca que siempre utiliza una capucha roja o rosa y un adorno en el lado derecho de su cabeza que suele ser una flor o un moño. Su nariz es amarilla, sus ojos y boca son negros y su oreja izquierda suele estar baja. Su personalidad es extremadamente tierna.

My Melody en un principio fue creada en semejanza a otro personaje de ficción conocido como Caperucita Roja, pero después su conexión con caperucita desapareció y obtuvo su propio sello.

¿Quién es Kuromi?

Kuromi es una conejita malvada y traviesa / FOTO: ESPECIAL

Kuromi es un personaje creado por la compañía japonesa Sanrio, cuya primera aparición se dio en la serie Onegai My Melody del 2005, como la enemiga de My Melody. Su apariencia la volvió popular entre los fanáticos del punk, la cultura emo y la cultura gótica, en varios países del mundo.

Es una conejita completamente blanca que siempre utiliza una capucha negra con un diseño de calavera y tiene una cola semejante a la de un diablo color negra. Su nariz es rosa y sus ojos y boca son negras. Su personalidad es traviesa y malvada, y es líder de una pandilla de chicas motociclistas.

