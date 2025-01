¿Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy se reconciliaron? Esto confesó Ariel López Padilla

Luego de que estuvieron confrontados en 2024, la cantante Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy finalmente dejaron atrás los conflictos e hicieron las paces; por lo tanto, esto les permitió llegar a una reconciliación, dio a conocer el actor Ariel Padilla, quien aseguró que “son cosas que hay que celebrar”.

Ariel Padilla compartió con medios de comunicación la buena noticia y precisó que, por lo mismo, Ana Bárbara realizó en diciembre pasado una publicación dirigida a todos sus hijos, ya que compartió una foto del recuerdo en la que aparece con todos, incluyendo a José Emilio Fernández, en una pasada celebración de Navidad.

Para el actor de “Corazón salvaje” se trató de un “milagro de Navidad” porque la reconciliación se dio en el marco de las celebraciones de diciembre. Además, limar asperezas permitiría que madre e hijo comiencen de cero para que tengan un buen 2025 en comparación de lo que fue su 2024.

La historia de madre e hijo entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy se inició hace 25 años tras la muerte de la actriz Mariana Levy, quien previo a fallecer estaba casada con José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru”, con quien tuvo dos hijos: Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy, de 5 años de edad y ocho meses de nacido, respectivamente.

Después de enviudar, “El Pirru” encontró el amor en Ana Bárbara, quien, además, se hizo cargó de sus dos hijos, a quienes creció como si fueran suyos; esto forjó una relación especial entre la cantante y los hijos de Mariana Levy, quien tuvo otra hija -María López Levy- con Ariel Padilla, razón por la que el actor está en contexto de lo que sucede con la familia.

Los famosos tuvieron un hijo, José María Fernández Ugalde, pero con el tiempo su romance concluyó; pese a esto, Ana Bárbara se mantuvo cercana a los hijos de “El Pirru”. Sin embargo, el vínculo con José Emilio Fernández Levy se fracturó en 2024 porque el joven denunció públicamente que la actual pareja de la artista, Ángel Muñoz, maltrata a su hermano menor, es decir, José María. Las declaraciones de José Emilio Fernández Levy incluso empezaron a ser en contra de Ana Bárbara, quien en diversas ocasiones le respondió.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, no existe dicha unión nuevamente entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández Levy. Con esta confirmación, desmintió la reconciliación entre madre e hijo e incluso reveló que se mensajea con el hijo de la fallecida Mariana Levy.

“Sí, se ve, Ariel no sabe, no tienen la menor idea de nada, hablé con José Emilio, bueno, me mensajeé con él, y le pregunté ‘qué ya te reconciliaste con Ana Bárbara’ y me respondió ‘que yo sepa no, al menos que no me hayan avisado’”, aseguró el experto en temas de espectáculo.