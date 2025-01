Marlon Colmenarez explota contra Wendy Guevara y responde a acusaciones de maltrato: "Se quiere hacer la víctima

El escándalo que comenzó en "La Casa de los Famosos México" hace más de un año entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez está lejos de terminar, pues ante las indirectas que lanzó la influencer acusándolo de supuesto maltrato cuando estaban juntos el modelo venezolano no dudó en defenderse revelando el verdadero motivo por el que habría decidido poner fin a su amistad y señalándola de acosarlo para tener intimidad.

Marlon Colmenarez fue uno de los primeros en mostrarle apoyo a Wendy Guevara durante su participación en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", algo a lo que la youtuber respondió entusiasmada expresando el gran cariño que sentía por el modelo. Esto generó rumores de que podría existir algo más que una amistad entre ellos, pero la negativa del cantante junto a las muestras de afecto que generaban ilusión en la creadora de contenido, le ganaron una ola de críticas en su contra de fanáticos que aseguraban que se estaría aprovechando de su fama.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Marlon Colmenarez respondió a una reciente declaración de Wendy Guevara en la que responde a una de sus fans asegurando que habría sufrido maltratos por parte del modelo. Al respecto, él negó las acusaciones y señaló a la influencer de presunto acoso ocurrido más de una vez para tener intimidad aprovechándose de que estaba bajo la influencia del alcohol.

"No, Wendy, así no. Siempre te quieres victimizar, siempre eres la buena, y tú eres la persona que tira la piedra y esconde la mano porque cuando quieres ser la víctima, eres víctima, y cuando quieres ser mala, eres mala y eso no es así (...) Es una de las personas más inteligentes que he conocido, pero se quiere hacer la víctima siempre (…) Decir que yo le gritaba y la regañaba porque hiciera en vivos, jamás, lo juro por Dios, jamás. Más bien le decía que hiciera los en vivos no importa si yo no salía porque quería que a huevo saliera y yo no quería hacer los en vivos", dijo Colmenarez.