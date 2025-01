Gala Montes se lanza contra Adrián Marcelo tras comentarios sobre su físico

La polémica que comenzó hace unos meses en "La Casa de los Famosos México" está lejos de terminar debido al pleito entre Adrián Marcelo y Gala Montes, quienes a través de redes sociales iniciaron una batalle de mensajes que continúa con las recientes publicaciones de la actriz en las que le responde al influencer regiomontano por los comentarios que hizo sobre su físico y por los que su novio, Icho Van, no dudó en defenderla.

Durante las vacaciones navideñas la actriz de "El Señor de los Cielos" dio de qué hablar al revelar que desde hace varios meses sostiene una relación abierta con su mánager, Icho Van; además, dejó claro que entre ella y Karime Pinter sólo existe una amistad y que la idea de un romance entre ellas fue creado por los fans. Ante esto, algunos internautas recordaron las declaraciones de Adrián Marcelo y le dieron la razón, algo ante lo que Montes decidió responder con un mensaje en redes al que el youtuber le dio réplica criticando su físico.

"No sé qué tienes más caída, la carrera o las chich**", se lee en el mensaje publicado por el conductor de "Hermanos de leche" al que Icho Van no dudó en responder defendiendo a Gala Montes y lanzando una advertencia sobre lo que ocurriría si se encontraban cara a cara: "Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo, en X… A ver si me lo vienes a decir tú solito, a la cara”.

Novio de Gala Montes la defiende de los ataques de Adrián Marcelo pic.twitter.com/KGye1MPXLz — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 30, 2024

Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo por comentarios sobre su físico

La intérprete de "Takara" anunció en diciembre pasado que se ausentaría de redes sociales tras la polémica que generó el anuncio de su relación con Icho Van, pero este martes 7 de enero las retomó con un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que arremete contra Adrián Marcelo por los comentarios que hizo sobre su físico.

"Al pus** de John 'El esquizofrénico' ya le cantaron el tiro derecho, de hombre a hombre, pero todos sabemos que es bien pocos huev**. La próxima vez que hables de mi cuerpo acuérdate que te tocas todos los días pensando en mí. Y acuérdate que yo soy la mamá de tu mamá", escribió la actriz en una serie de publicaciones.

Aunque Adrián Marcelo no ha respondido a los mensajes de Gala Montes, en días recientes estuvo como invitado en el programa "La cotorrisa" de YouTube en el que habla sobre el apodo que recibió en "La Casa de los Famosos México" y con el que se han dirigido a él los integrantes del team Mar desde entonces. Además, criticó a actriz por algunas de las presentaciones que ha realizado asegurando que ocurrió en una vulcanizadora, algo que no resultó como esperaba ya que internautas se lanzaron en su contra asegurando que está "obsesionado".

Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo por los comentarios sobre su físico. Foto: X @GalaMontes2

