Wendy Guevara revela a lo que se dedica Marlon Colmenzarez para conseguir dinero: "Se le acabó su minita de oro"

Aunque Marlon Colmenarez fue uno de los primeros en mostrarle su apoyo a Wendy Guevara durante su participación en "La Casa de los Famosos México", su amistad se convirtió en blanco de críticas debido a que el modelo fue señalado de aprovecharse del dinero y la fama de la influencer. Ante la polémica decidieron poner fin a cualquier vínculo entre ellos, algo que habría afectado al también cantante y así lo dejaría ver la youtuber al revelar recientemente a que se dedica ahora para conseguir dinero.

Luego de su triunfo en "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara estuvo constantemente acompañada del modelo venezolano en importantes eventos, en sus vacaciones y en redes sociales. Sin embargo, esto terminó de manera repentina y el hermetismo con el que mantuvieron los detalles de su separación desató rumores que acusaban a Colmenarez de robarle una fuerte suma de dinero a quien una vez fue su amiga.

Algunas integrantes de "Las Perdidas" sostuvieron las acusaciones contra Marlon Colmenarez mientras que Guevara se mantuvo alejada de la polémica con algunas declaraciones en las que dejaba ver que su amistad no terminó de la mejor manera. Tal y como ocurrió en una reciente transmisión en vivo en la que señala que una de sus exparejas se dedicaría a vender servicios para adultos para conseguir dinero, pues mientras estaban juntos ella se hacía cargo de todos sus gastos.

Wendy Guevara revela a lo que se dedica Marlon Colmenzarez para conseguir dinero. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara no mencionó directamente al modelo venezolano, pero fanáticos de inmediato señalaron que se trataba de él y así lo dejó ver Evelin "La mamita" Hernández al señalar lo mucho que afectó al misterioso sujeto haber terminado su relación con la también conductora: “Tuvo que trabajar. Se le acabó la minita de oro y ya tiene que poner a venderse”.

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

Pese a que pusieron fin a su amistad, Wendy Guevara ha negado más de una vez las acusaciones contra Marlon Colmenarez y tampoco ha revelado el motivo por el que decidieron poner fin a su amistad. Contrario a ello, el modelo ha mencionado que habrían sido los constantes ataques de los fans y la creciente fama de la influencer por lo que habría decidido terminar todo lazo entre ellos.

“Llegamos al acuerdo de que cada uno seguiría su camino. Necesito evolucionar (…) No necesito su dinero. Afortunadamente, me va bien con mi página azul y mi música. He salido adelante solo. He aprendido a que la gente seguirá hablando. Mientras yo sepa la persona que soy es más que suficiente. No voy a hablar mal de Wendy. Es una persona increíble”, dijo Colmenarez en una entrevista para TVNotas.

Por otra parte, Guevara se ha negado a dar detalles sobre quien una vez fue su gran amigo y en un encuentro con los medios retomado por Eden Dorantes en su canal de YouTube dejó claro que lo había dejado en el pasado: "No, ya, mira, yo ya no le doy publicidad a nadie. La verdad, a mí me ha costado mucho estar en las redes sociales, yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y que tenga millones de seguidores y digo: ‘pues ahí sí me peleo’ y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí”.

Marlon Colmenarez niega haberle robado dinero a Wendy Guevara. Foto: IG @marloncolmenarezoficial04

