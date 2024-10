Evelin Hernández arremete contra el esposo de Kimberly “La más preciosa” y confirma infidelidad: “No eres bueno para ella”

El escándalo ha sido una constante para las integrantes de "Las Perdidas", sobre todo por los conflictos en sus relaciones amorosas cuyos detalles han compartido en redes sociales. Como lo que ocurre entre Kimberly "La más preciosa" y su esposo, Oscar Barajas, contra quien arremetió Evelin Hernández luego de que se filtrara una fotografía en la que se le ve besando a otra mujer y lo culpó del fracaso que ha experimentado su amiga desde hace un tiempo.

Recientemente se difundió en redes sociales una imagen en la que se observa a Oscar Barajas besando a otra mujer, algo por lo que Evelin “La mamita” Hernández no dudó en defender a su amiga y confirmó la infidelidad asegurando que no es la primera vez que ocurre. Una versión que sostuvo Wendy Guevara al admitir que el esposo de Kimberly Irene ha buscado a algunas de sus amigas para salir con ellas, lo que ha generado dudas sobre el matrimonio de la influencer.

Durante una transmisión en vivo, Evelin Hernández señaló que más de una vez le ha pedido a "La más preciosa" que se separe de Oscar y lo culpó de la crisis que enfrenta Kimberly en su popularidad asegurando que las constantes peleas en sus videos han logrado aburrir al público provocando que se alejen sus seguidores. La influencer se comprometió a ayudar a su amiga a comenzar desde cero si es que decide ponerle fin a su matrimonio.

“Yo me he cansado de decirle a Kimberly que te deje, que tú no eres bueno para ella. Tú eres una persona que la quiere ver hundida, es más, ella sabe que desde que se juntó contigo cómo le ha ido en las vistas de YouTube y todo porque les aburrió que nada más se la pasan peleando. Les aburrió que tú quieres estar por encima de ella, ¡ubícate! Kimberly es la perr*, tú nada más eres su pareja y ya”, dijo Evelin Hernández.

Oscar Barajas se limitó a negar la infidelidad, pero ante la polémica y el conflicto con sus amigas, Kimberly "La más preciosa" decidió compartir un video en el que pide detener las críticas a su matrimonio. La youtuber aseguró que mantendrá los detalles al respecto con total hermetismo para evitar los ataques contra su esposo y dejó claro que permanecerá a su lado.

“Mis problemas personales yo los tengo que arreglar en mi casa con la persona adecuada, porque eso de andar en los en vivos he estado mirando mensajes donde me dicen de cosas, pero no saben la realidad (…) Ahorita lo que importa es el momento, si me miran estoy de pie, entonces es lo que tengo que valorar y agradecerle a la vida, y que tengo vida, trabajo, salud y a mis papás bien, es lo único que me importa y lo único que tengo que agradecerle a la vida”, dijo Kimberly Irene y agradeció las muestras de afecto de sus fans y amigas.