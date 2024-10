Nicola Porcella niega haber hablado mal de Wendy Guevara: "Tarde o temprano iba a pasar"

Nicola Porcella y Wendy Guevara parecían tener una de las amistades más sólidas del medio artístico, sin embargo, eso podría no ser del todo cierto y así lo revelarían una serie de audios en los que el actor habla mal de la influencer y dice vergüenza” de ella. Ante la ola de críticas que recibió, él decidió dar la cara y negó haber hablado mal de su excompañera de escena y de Agustín Fernández, con quienes vive actualmente.

A través de redes sociales la agencia Kadri Paparazzi hizo público el video de una conversación entre Nicola Porcella y la actriz Paola Hasany, con quien se queja de Wendy Guevara y de Agustín Fernández. En éste el actor peruano hizo comentarios con los que hace quedar mal a la youtuber, pues asegura que sale en ropa interior cuando él está acompañado de otros amigos, algo sobre lo que dijo avergonzarse.

Fiel a su estilo, Wendy Guevara tomó con humor las declaraciones de Nicola Porcella y dijo mantener una buena relación con el actor pese a ello, además, dejó claro que su amistad no terminará por el malentendido: “Nosotros nos amamos y nos avergonzamos. A veces yo de Agus, a veces yo de Nicola, y a veces yo de mí”.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Nicola Porcella negó haber hablado mal de Wendy Guevara y dejó claro que mantienen una buena amistad. Sin embargo, el actor ha considerado separarse de sus amigos y comenzar de nuevo solo viviendo en su sitio diferente confirmando tensión en la convivencia diaria.

“Wendy y Agustín estamos super bien, yo a lo que me refería es que, no me da pena Wendy, me da pena por la chica. Lo que me dio un poco de ansiedad es volver a pasar lo mismo de Perú que ya no puedes hablar en ningún lado, que cualquier cosa se tergiversa. Sabía que tarde o temprano iba a pasar, que estoy expuesto a esto (…) La gente lo puede tomar como quiera, yo soy una persona siempre honesta, Wendy sabe cómo hablo y mientras estemos bien nosotros está todo tranquilo”, dijo el actor.