¿Kimberly “La más preciosa” le arrebató el papel a Wendy Guevara en “Perfume de Gardenia”? Esto se sabe

La polémica ha sido una constante para las “Las Perdidas”, cuya amistad ha estado en riesgo más de una vez por supuestos conflictos entre sus integrantes. Algo que podría repetirse, pues se reveló que el lugar que Kimberly Irene ocupa en la obra de teatro “Perfume de Gardenia” podría haber estado destinado en un primer momento a Wendy Guevara o Paola Suárez.

Kimberly “La más preciosa” comparte escenario en la puesta en escena junto a grandes estrellas como Aracely Arámbula, David Zepeda, William Levy, Latin Lover, Cristián de la Fuente, Alejandro Suárez y Lis Vega. Sin embargo, su participación generó todo tipo de comentarios y mientras algunos le mostraron su apoyo, en redes sociales otros externaron su descontento destacando la falta de preparación de la influencer.

Y la controversia no se detiene para la youtuber, pues Evelin “La mamita” Hernández reveló en sus redes sociales que Kimberly Irene no estaba contemplada para “Perfume de Gardenia” y que el lugar era para la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, quien tampoco pudo por otros proyectos de trabajo por lo que luego fue considerada Paola Suárez.

La participación de Kimberly “La más preciosa” se ha visto rodeada de un gran debate, pues algunos internautas no se mostraron de acuerdo ante la falta de experiencia y preparación de la influencer. Algo ante lo que ella no se quedó callada y en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano” se defendió asegurando que tiene todo para ser parte de la obra.

“Yo no me preparo, simplemente cuando estoy en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toque. Yo no lo ocupo porque los productores me dejan ser un poco yo, porque se ve cuando estás bien estudiada (…) Yo no soy profesional, pero me gusta la actuación (…) A mí la crítica no me importa, al contrario, me favorece porque la persona que más critica es la que más opina y de esa gente he crecido”, dijo la youtuber.