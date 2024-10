Adrián Marcelo asegura que Agustín Fernández fue su único amigo en "La Casa de los Famosos México", ¿y Sian Chiong?

Adrián Marcelo se mantuvo alejado de las redes sociales por varias semanas luego de haber abandonado "La Casa de los Famosos México", hasta hace algunos días que decidió romper el silencio sobre la polémica que lo rodeaba dando de qué hablar una vez más con sus declaraciones.Como aquella en la que señala que considera a Agustín Fernández como su único amigo del programa, esto pese a que Sian Chiong le demostró su lealtad más de una vez, incluso fuera de la competencia.

El influencer regiomontano fue uno de los participantes más odiados del reality show y fue acusado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia de género por sus comentarios y actitud con otras participantes, sobre todo con la actriz Gala Montes. En una reciente entrevista, sostuvo su postura y se defendió asegurando que el público había "exagerado" su reacción por las declaraciones que hizo respecto a sus excompañeras de programa y por las que recibió el apoyo de otros concursantes, a quienes ahora considera grandes amigos.

Entre ellos Agustín Fernández, a quien considera su único amigo de "La Casa de los Famosos México" al igual que Luis "Potro" Caballero, quien recientemente señaló en el programa "De primera mano" que mantiene comunicación constante con el youtuber. Adrián Marcelo sostuvo sus declaraciones en el podcast "Hermanos de leche" dejando fuera una vez más a Sian Chiong, quien no dudó en defenderlo pese a la polémica que lo rodeaba y lo mucho que su alianza afectó su carrera.

“Sian y Ricardo, cuando pasan el clip de Odalys, pues sí notó claramente como toman una postura inmediata de ‘este güey, me alejo de él’. Agustín todavía seguía convencido de que no era esto que querían hacer que fuera. Agustín entendía el tipo de humor que tengo, entendía mi enojo, incluso sabía la frustración de enojo de no poder comunicar la clase de personas que tenía enfrente”, dijo Adrián Marcelo.