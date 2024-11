¿El fin de "Las Perdidas"? Paola Suárez y Evelin Hernández tienen intensa discusión en plena transmisión

Los conflictos entre los participantes de “La Casa de los Famosos México” alcanzaron a otras celebridades, como las integrantes de “Las Perdidas” cuya amistad podría estar en riesgo debido a que han defendido a Briggitte Bozzo y Gala Montes en la pelea mediática que sostienen. Fue durante una transmisión en vivo que Paola Suárez decidió confrontar a Evelin Hernández luego de que sus fanáticos le hicieran saber que estaba hablando mal de ella por defender a la modelo venezolana.

Pese a la gran alianza que formaron y la amistad que juraron tener luego de su participación en el reality show, la unión entre Gala Montes y Briggitte Bozzo llegó a su fin luego del conflicto que tuvo la actriz con la stylist Laura. Ante esto Paola Suárez salió en defensa de la tiktoker y le mostró su total apoyo en redes sociales, además, arremetió contra la cantante por su ausencia en un evento que tenían en común. Esto dividió opiniones entre los fans, pues mientras algunos apoyaron a la influencer otros se lanzaron en su contra por hablar mal de Montes.

Evelin “La mamita” Hernández se involucró en el conflicto al ser cuestionada al respecto por sus fanáticos y fue entonces que se dijo “decepcionada” de Briggitte Bozzo y mencionó a Paola Suárez, quien se ha mostrado como una de sus mejores amigas desde que ganaron popularidad en redes sociales como parte de “Las Perdidas”. Una amistad que podría haber terminado debido a lo que dijo sobre ella durante una transmisión y en la que se mostró a favor de Gala Montes.

Durante una transmisión en vivo, fanáticos le hicieron saber a Paola Suárez lo que Evelin Hernández había dicho sobre ella y desconcertada decidió confrontarla en pleno video. Para ello, la llamó por teléfono haciendo evidente su molestia y se mantuvo firme en su apoyo a Briggitte Bozzo, aunque esto también generó una ola de comentarios en contra de Paolita por la manera en la que decidió tratar de enfrentar los conflictos con quien sería su amiga, pues algunos usuarios señalaron que fue “agresiva”.

“Yo nada más te voy a decir una cosa, Evelin, tú sabes cómo soy, joto. A mí no me andes con tus pinc*** mama***, tienes mi número y si me tienes que decir algo dímelo en la cara, o cómo nos arreglamos tú dime (…) Yo nunca he traicionado a nadie, si te sientes traicionada es tu ped*, yo lo dije en el escenario porque tú sabes cómo es en el show (…) Vives del hate, nada más te gusta hacer escándalos, de todos andas hablando, si te hubiera molestado me hubieras mandado WhatsApp”, dijo molesta Paola Suárez