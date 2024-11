Wendy Guevara revela la verdadera razón por la que corrieron a Gomita de la agencia en la que trabajaba

Wendy Guevara reveló la verdad sobre el tema de Gomita FB/Soywendyguevara

Wendy Guevara se ha caracterizado desde que empezó su carrera dentro de Internet por siempre revelar la verdad sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo del tiempo, por lo que esta vez no se quedó callada ante las declaraciones que ofreció su excompañera de agencia Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, respecto a la razón por la que la despidieron de la empresa en donde ambas trabajaron.

Lo que Wendy compartió en una de las transmisiones en vivo que hizo es que Gomita recientemente apareció en un programa junto a Poncho de Nigris y ahí contó cómo fue que la despidieron de la agencia en la que trabajaba antes de entrar a La Casa de los Famosos México.

El revuelo en donde estuvo involucrada Gomita fue debido a que cuando ella todavía estaba en el reality show, la agencia a la que pertenecía emitió un comunicado en redes sociales en donde se deslindaban de las acciones que tenía la conductora en la competencia, por lo que manifestaron que ya no formaba parte de la lista de celebridades con las que trabajaban.

El despido que hizo la agencia de Gomita causó revuelo y críticas por parte de varios usuarios en redes sociales, aunque fue Wendy Guevara quien también pertenece a la misma empresa quien salió en defensa del mánager que ya no quiso trabajar con la exintegrante de la casa de los famosos y ahora mencionó las razones por las que se deslindó de ella.

Aunque Wendy Guevara no es la dueña de la agencia en la que trabajaba Gomita, la celebridad de Internet sí es una de los talentos que forma parte de la empresa de publicidad, y quien ahora salió emitir la verdadera razón por la que la “payasita” fue despedida por Joel Echeverria quien fungía como manager de ambas.

“La entrevista en donde Gomita dice que Joel le quería cobrar un porcentaje de La Casa de los Famosos y que no la quisieron en la agencia porque no quiso hacer equipo, ella dijo en una entrevista con Poncho, se le olvidó platicar que ella habló con otro talento de Joel, que no voy a decir en nombre de la chica, que ella habló pestes de Joel por mensajes”, fue parte de la declaración de Wendy Guevara.