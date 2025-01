¿Rechazan a Mariana Echeverría? Aseguran que Faisy y sus compañeros de "Me caigo de risa" no quieren trabajar con ella

En el 2024, la carrera de la famosa conductora Mariana Echeverría se vio afectada luego de su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", pues a muchos de los espectadores no les gusto la actitud que tomó en contra del team Mar y de Brigitte Bozzo, lo que provocó un fuerte rechazó por parte de la audiencia hacía su persona.

A pesar de que han pasado ya tres meses desde que finalizó el reality, parece ser que la mala racha para la estrella de televisión no ha podido mejorar, pues recientemente una de sus amigas cercanas dio una entrevista para TVNotas, en la cual habló sobre la intención de Mariana para regresar a "Me caigo de risa", el programa que la catapultó a la fama, como una medida para recuperar su imagen ya que actualmente sigue siendo blanco de los comentarios de hate de los usuarios en Instagram.

"El hate ha seguido. Mariana ha vuelto a limitar los comentarios de la gente en sus publicaciones de Instagram. Ella considera que lo que más le ayudaría a su imagen sería volver a Me caigo de risa, por ello, tuvo un acercamiento vía telefónica con el productor de la emisión, Eduardo Suárez.", explicó su amiga para TVNotas.

Aseguran que Faisy y los miembros compañeros de "Me caigo de risa" no quieren trabajar con Mariana Echeverría

Al respecto, la informante aseguró que si bien el productor aprecia a Mariana y tiene una buena relación con ella, el problema estaría en sus compañeros, ya que algunos no estarían de acuerdo con su regreso al show, sobre todo el famoso conductor Faisy, quien es la estrella del programa y se ha destacado por demostrar su gran carisma en cada edición.

"El conflicto es que varios integrantes del elenco no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y éstos prefieren no trabajar con ella. Especialmente Faisy, el conductor titular", aseguró.

Según comentó, la conductora se habría peleado con Faisy a inicios del 2024, lo que afectó su relación que actualmente se encuentra totalmente rota, siendo la principal razón por la que el titular de "Me caigo de risa" no quiere volver a trabajar con Mariana Echeverría en el programa.

“Con Faisy se había peleado a principios del año pasado. En ese momento, la amistad que tuvieron ellos estaba fracturada y hoy está totalmente rota. Faisy no quiere volver a trabajar con ella. Él es un profesional y obedecería si tuviera que volver a compartir pantalla con ella, pero no sería nada grato para nadie”, señaló.

A pesar de que aún faltan algunos meses para el inicio de las grabaciones es casi un hecho que Mariana Echeverría no participará en la nueva temporada de "Me caigo de risa", pues además de que sus compañeros la estarían rechazando, también gran parte del público no estaría contento con su regreso, sin embargo, aún no hay nada seguro, pues la conductora aún no habría recibido un no como respuesta definitiva.

