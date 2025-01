Aparece narcomanta contra Natanael Cano en Hermosillo

Una narcomanta con acusaciones y amenazas en contra de Natanael Cano, Tito Torbellino y Javier Rosas, apareció en las inmediaciones de un plantel de educación media superior en Hermosillo, Sonora.

La aparición de esta manta provocó la activación de una carpeta de investigación y de un plan para proteger la integridad del cantante de corridos tumbados y de su familia, informó la Fiscalía General del Estado de Sonora.

“Apareció una manta en un plantel escolar en donde hay amenazas hacia esta persona y de dos más que, entiendo, están relacionados con un género musical conocido como corridos bélicos o corridos tumbados, se inició la carpeta de investigación correspondiente y se han dictado las medidas de protección que en derecho proceda.

“No estamos iniciando en contra de ellos una carpeta por un delito que pudieran haber cometido, por las canciones, no, eso no es, no estamos ni con mucho tratando de restringir la libertad de expresión ni las expresiones musicales, al margen de que podamos no estar de acuerdo en el contenido de las mismas”, declaró Gustavo Salas, titular de la Fiscalía.

¿De qué acusan a Natanael Cano?

En la manta, firmada por los Matasalas, una célula del crimen organizado con presencia en algunas zonas del norte del país, se acusa a los tres cantantes no solo de dedicarle temas al grupo delictivo Los Salazar, sino de apoyarlos financieramente.

En la manta se acusa a los cantantes de apoyar financieramente a una célula del crimen organizado. Foto: Fiscalía General del Estado de Sonora

“Dedíquense a lo suyo que es la profesión de ser músicos, ojo esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero, económicamente y con cualquier acción ilegal”, se lee en la manta.

Informa Fiscalía sonorense a su par federal

Luego de iniciar su investigación en torno a las amenazas publicadas en la manta, la Fiscalía General del Estado de Sonora informó que dio parte a la Fiscalía General de la República para que investigue presuntos delitos del fuero federal.

“Tras tener conocimiento de los hechos, como se ha mencionado, inmediatamente se inició la carpeta de investigación por amenazas y se procedió a la emisión de las ya citadas medidas, a lo que se agrega que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio vista de lo sucedido a la Fiscalía General de la República (FGR)”, detalló la dependencia.

