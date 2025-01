Pablo Lyle no saldrá de la cárcel este 2025, Andrea Legarreta desmiente

En las últimas horas, ha circulado un fuerte rumor sobre la posible liberación de Pablo Lyle, luego de ser sentenciado en febrero de 2023 a una condena de 5 años de cárcel en Miami, 8 más de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció a causa de un traumatismo tras una discusión con el actor en 2019.

A pesar de que trascendió que Pablo ya tenía una oferta de trabajo por parte del productor Juan Osorio, quien siempre se ha mostrado abierto para darle una nueva oportunidad laboral al mexicano, en esta ocasión Andrea Legarreta desmintió que Lyle esté próximo a salir de prisión.

“Al respecto de lo de Pablo, no es real, él, eh… no ha cambiado la sentencia, no es real, ayer estuve hablando con Silvia, su hermana, y por eso es que, pues, lo estoy externando. No me tomaría la libertad de hablar por hablar”, explicó la titular del programa Hoy durante el matutino.