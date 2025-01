Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal y asegura “me sigue guiando y cuidando”

El año 2024 concluyó con la muerte de figuras destacables en el medio artístico y una de ellas es la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció la tarde del 29 de noviembre. El deceso llenó de luto a su familia, especialmente a una de sus bisnietas, Michelle Salas, quien vía redes sociales no deja de recordarla debido a que la considera una de las personas más importantes de su vida.

Con la llegada de 2025, la it girl y modelo recurrió a su cuenta de Instagram para externar cómo se siente luego de vivir un 2024 con triunfos, pero también con pérdidas. En la publicación, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel incluyó un texto que comienza de la siguiente manera: “2024 fue un desafío, lleno de momentos que pusieron a prueba mi fortaleza, paciencia y determinación. Pero también fue un año que me demostró más que nunca de qué estoy hecha con infinitas lecciones que llevaré conmigo para siempre”.

Michelle Salas, de 35 años de edad, hizo una recapitulación de su 2024 y aseguró que, “al cerrar este capítulo, me siento en paz y más tranquila”; por ende, precisó que empieza el nuevo año con amor y vitalidad, sobre todo porque cuenta con el apoyo de su familia y su esposo, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, quienes “siempre han sido la estrella más brillante en los días más oscuros y también mi mayor motivo para seguir adelante”.

Michelle Salas expuso en una publicación que lo más difícil de 2024 fue perder a su Silvia Pinal. Foto: Instagram Michelle Salas.

Michelle Salas abre su corazón y le dedica un mensaje a Silvia Pinal

El texto personal de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel se tornó más emotivo porque mediante sus palabras recordó a su bisabuela materna, Silvia Pinal, ya que asegura que la sigue cuidando y guiando en cada paso que da, aunque ya no está en el plano terrenal.

“Aunque la vida se llevó lo que más quería, se que la ausencia se sana un día a la vez y que todos los días voy encontrando en pequeñas señales que ella me sigue guiando y cuidando en el camino”, externó Michelle Salas al referirse a Silvia Pinal.

Michelle Salas recuerda lo mejor de su 2024 con fotos de Silvina Pinal y Luis Miguel

La publicación de Instagram de Michelle Salas incluye una galería de fotos en la que también destacó lo mejor de su 2024. Una de las imágenes hizo recordar uno de los momentos más memorables en la industria del entretenimiento: cuando posó junto a Luis Miguel, lo que nunca antes se había dado a conocer y, por ende, mucho menos había sido compartido en redes sociales.

La it girl publicó fotos destacables de su 2024 y dos corresponden a personas que ama: Luis Miguel y Silvia Pinal. Foto: Instagram Michelle Salas.

Además, otra de las fotos que compartió la it girl es de Silvia Pinal, quien es uno de los mayores amores de su vida, razón por la que la recuerda siempre. De hecho, casi al final del texto la famosa expuso “definitivamente en lo personal no fue lo más fácil, pero hoy, mirando hacia atrás, agradezco todo lo vivido, quizás hasta los momentos más duros porque se que me pusieron a prueba para demostrarme que soy más fuerte de lo que imaginaba”.

