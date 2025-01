Reportero de VLA asegura que Imelda Garza Tuñón podría tener problemas de adicciones

Durante los últimos días, los nombres de Maribel Guardia y el de Imelda Garza Tuñón, se han apoderado de las tendencias en redes sociales, así como de los titulares de medios de comunicación, debido a la disputa legal que enfrentan por la guardia y custodia del pequeño José Julian, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

Desde el pasado martes 21 de enero mucho se ha mencionado que uno de las preocupaciones principales de Maribel Guardia es que su exnuera presuntamente consume sustancias ilegales, mismas que recibía a la puerta de su casa, ante esto un reportero de Venga la Alegría (VLA) reveló que él la vió de fiesta y su comportamiento era muy raro.

Uno de los videos que le han dado la vuelta a las redes sociales es aquel en el que un hombre llega hasta la puerta de la casa de Maribel Guardia, lugar en donde Imelda vivió por muchos años, para dejar un misterioso paquete mismo que fue escondido detrás de una imagen de la Virgen de Guadalupe, luego, minutos después salió Imelda a recoger el misterioso paquete.

Debido a lo anterior es que muchos aseguran que se podrían tratar de sustancias ilícitas, recientemente, en su programa de YouTube, Flor Rubio habló sobre dicho tema y el reportero Gabriel Cuevas quien es parte de Venga la Alegría reveló que él se encontró a la viuda de Julián Figueroa en un antro al sur de la CDMX en el que su comportamiento no era normal.

“Me llamó mucho la atención ver a una Ime super distraía con una mirada perdida, perdón que lo diga pero así me la encontré, he leído y conozco que ella tiene un trastorno de bipolaridad que ha sido medicada, pero de repente haciendo un poco de conciencia no es la primera vez que me la encuentro así…” comenzó a contar Gabo Cuevas