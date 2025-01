Gomita se burla de las críticas y presume su lujoso estilo de vida: "para los que dicen que me ponga a estudiar"

Una de las figuras más polémicas de la televisión es el payasita Gomita a quien en sus inicios se le criticó por su aspecto físico natural y tiempo después por las distintas cirugías estéticas que se realizó, incluso cuando tras el nuevo hate decidió retirarse los implantes para lucir más auténtica; si bien, en los últimos años estas críticas se esfumaron, lo cierto es que en el 2024 la influencer se volvió a poner en la mira de todos por su participación dentro de La Casa de los Famosos México.

La razón de lo anterior fue que el público no logró congeniar con la personalidad y actitudes que tomó la creadora de contenido, especialmente contra el Team Mar que conquistó el corazón de todo el público, por lo que al ser eliminada del reality show se quedó como una de las personas más funadas del 2024. Pese al hate y duros comentarios que ha recibido, Gomita se ha tomado con mucho humor cada uno de los malos mensajes que recibe y, asimismo, ha aprovechado para exponer que ella sabe cómo lidiar al bullying, pero que el actuar de esta manera también puede ocasionar afectaciones a la salud mental y suicidio.

Por otro lado, Aracely Ordaz, nombre real de la famosa, también ha aprovechado sus polémicas y críticas para responder con mucho humor y una de ellas ocurrió hace unas horas. Cabe recordar que la creadora de contenido informó hace ya varios días que para sorprender y consentir a su madre, se la llevó de viaje a París, Francia, desde donde ha presumido los destinos turísticos que enamoran en todo el mundo. Aunque, en su última aparición se burló de las críticas y además presumió su lujoso estilo de vida, asegurando que aún sin estudios y con su poca popularidad, sigue triunfando.

En su última publicación de Instagram la miembro del Team Tierra se lució frente a la Torre Eiffel y haciendo mención a sus estudios; recordemos que en distintas ocasiones se le ha cuestionado sobre sus estudios, especialmente luego de que dentro de La Casa de los Famosos aseguró que es licenciada para burlarse de Gala Montes, aunque ella misma reconoció en entrevistas pasadas que no estudió.

Así apareció tras el Año Nuevo. (Foto: IG @gomitaoficial123)

Gomita se burla del hate y hace promesa de estudiar para 2025

Por medio de su cuenta de Instagram, Gomita compartió un nuevo video en el que aparece frente a la Torre Eiffel posando y usando un audio viral: "Para el maestro de secundaria que me decía que no iba a llegar lejos, ire, la torre Eiffel", un momento divertido y auténtico que desató reacciones positivas entre sus fans. Por supuesto, lo anterior no terminó con esto, ya que la influencer agregó un par de mensajes más:

"Pa los que dicen que me ponga a estudiar", escribió en referencia al audio que usó, pero también lanzó una promesa de Año Nuevo: "Este año sí estudio, lo prometo".

El video de Gomita rápidamente acumuló miles de me gustas y comentarios como "feliz año a ti y a tu mami", "para todos los del team mar" y "así se habla", sin embargo, en la sección de comentarios de su video la influencer volvió a enfrentarse a mensajes de hate y críticas sobre esta nueva aventura en Europa.

Gomita ha mandado mensajes de superación al hate. (Foto: IG @gomitaoficial123)

Durante este viaje a Europa, donde pasó el Año Nuevo y visitó el icónico parque de diversiones de Disney París, Gomita también ha dejado en claro en más de una ocasión que las críticas se le resbalan y que incluso tras haber sido despedida de su agencia por su comportamiento en La Casa de los Famosos México, la vida la sigue recompensando.

"Un día estarás frente a la Torre Eiffel y después de tanto hate sabrás que todo valió la pena porque llevaste a tu mamá a ese viaje", escribió hace unos días en Instagram.

