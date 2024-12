El incómodo momento entre Bebeshita y Gomita al enterarse que fueron pretendidas por el mismo reggaetonero: "Somos socias"

La canción "Querida socia" es un tema que se siente y se vive, así lo demostraron la Bebeshita y Gomita al descubrir que fueron pretendidas por el mismo famoso reggaetonero y muy probablemente, ¡al mismo tiempo!. Todo ocurrió en un incómodo momento durante el programa "Montse y Joe", donde las influencers se sinceraron con una reacción que es muy viral; sus declaraciones se volvieron virales en las últimas horas gracias a TikTok, sin embargo, se trata de una reunión que ocurrió el pasado mes de julio.

En uno de los episodios del programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade las influecers estuvieron como invitadas junto al Potro y a Agustín Fernández, donde hablaron de temas del corazón con un ligue que tuvo Gomita, pero al revelar su nombre, salió a la luz que la Bebeshita también tuvo una historia con el misterioso hombre y la youtuber no tardó en reconocer que fueron socias.

Durante la conversación, Gomita reveló que salió con un "tipazo" que fue amable y caballeroso con ella todo el tiempo, pero lo más importante llegó cuando confesó que hasta ese momento seguían teniendo contacto y que todavía le "mueve el tapete"; allí, Potro reveló que se trata de Jhay Cortez, un reggaetonero puertorriqueño que destapó que también tuvo "algo" con Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de la creadora de contenido.

Aunque este momento se vivió entre risas e incomodidad al darse cuenta que fueron pretendidas y salieron con el mismo famoso cantante y con los comentarios de Potro y Montserrat Oliver, poco a poco las traicionó el revelar las fechas exactas en las que salieron con Jhay Cortez, ya que mientras la Bebeshita afirmó que había ocurrido dos años atrás, Gomita prefirió no dar detalles, algo a lo que la exconductora de "Venga la Alegría" terminó por agregar a tres años antes su romance con la intención de que su amiga hablara con la verdad, aunque guardó silencio.

"Si no fue en mi año, no me hace daño", dijo Gomita antes de revelar que como 'caballera' no tiene memoria, además que, "ya no hay contacto", entre ellos.