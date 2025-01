Conductora de televisión se entera EN VIVO de la muerte de su papá: "Tengo que irme del programa" | VIDEO

En las últimas horas el nombre de la conductora de televisión, Milagros Leiva, apareció en las principales tendencias de búsqueda después de protagonizar un desgarrador momento en pleno programa en vivo. La presentadora fue informada de la muerte de su papá.

En la reciente transmisión del programa que encabeza, Milagros Leiva, recibió una inesperada noticia que confirmaba la muerte de su padre. Ante esta situación la conductora rompió en llanto y posteriormente tuvo que abandonar el programa, no sin antes explicar lo que estaba sucediendo.

En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que Milagros Leiva, reconocida conductora de televisión nacida en Perú, se entera de la repentina muerte de su padre. La presentadora estaba en una entrevista cuando recibió la noticia.

En las imágenes vemos a la presentadora de Willax Televisión al borde de las lágrimas mientras ofrece una disculpa a toda la audiencia. Posteriormente les dice que no ha prestado atención al contenido pues se enteró de la muerte de su papá, motivo por el que se irá del programa.

"Le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado", dice antes de confirmar la muerte de su papá.