Querido actor que brilló en "Amarte duele" trabajó como botarga por falta de dinero | VIDEO

La cinta “Amarte duele” que se estrenó en 2002 y que marcó un antes y después de actores como Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Armando Hernández y Alfonso Herrera, es considerada una de las grandes joyas del cine mexicano y elevó la fama de las celebridades que aún son recordadas por su participación en el proyecto.

Los actores quienes en ese momento iniciaban con su carrera dentro del cine, obtuvieron después de grabar la cinta otras propuestas de trabajo y el reconocimiento de personas quienes se pronunciaron como fanáticos de la trágica historia de “Amarte duele”.

Aunque se podría decir que todos los actores que participaron en “Amarte duele” ahora cuentan con gran éxito en televisión y cine, hubo uno que careció de trabajo y solvencia económica para ayudar a su familia, por lo que tuvo que aceptar empleo de botarga infantil para salir adelante.

Fue en una entrevista en el podcast “Pinky Promise” el día en el que Armando Hernández confesó el duro momento que atravesó en cuestión económica, por lo que admitió por primera vez que aunque millones de personas lo reconocían por su papel de “Genaro” en “Amarte duele”, hubo un momento en el que su solvencia económica no era nada buena y aceptó trabajar como botarga infantil en fiestas para niños.

Armando Hernández contó que aceptó el trabajo de botarga aunque él ya tenía fama por trabajos en el cine en películas como “Amarte duele” o la serie “Los héroes del Norte” y que dejó de lado las críticas de algunos que los cuestionaban por aceptar el empleo, pero mencionó que no le importó puesto que deseaba el sustento para el cumpleaños de su hijo.

“Si yo me la hubiera creído que era el de ‘Amarte duele’, si yo me la hubiera creído que era el gran actor, en ese momento no hubiera aceptado un trabajo de esos, pero había algo más importante y era el cumpleaños de mi hijo y dije ‘si no importa’ y me disfrace de Barney”, expresó el famoso actor.