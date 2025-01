Cecilia Galliano recuerda el día que le diagnosticaron cáncer a su hija y no aguantó el llanto

Cecilia Galliano tuvo una emotiva entrevista con Yordi Rosado, donde recordó el día que le informaron que su hija probablemente tenía un tumor maligno en el seno, razón por la que tuvo que ser intervenida de emergencia para evitar que el cáncer se propagara por otras partes del cuerpo.

"Vale a los 15 años, yo estaba haciendo el programa Sabadazo, me llama y me dice que le duele un seno. Le dije que seguro se golpeó con algo. Llegó a casa, la vi y tenía uno más grande que otro. El doctor mandó a hacerle una mamografía, estaba grabando el programa y me llama y me dice 'Ceci, como siempre te he conocido ahora debes de ser fuerte porque tenemos un problema"