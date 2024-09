Hermana de Octavio Ocaña revela distanciamiento familiar tras la muerte del actor, sus papás se están divorciando

Han pasado casi tres años de la muerte de Octavio Ocaña y mientras su familia continua luchando por conseguir justicia, se dio a conocer que existe un fuerte distanciamiento y que los padres del actor se están divorciando. Bertha Ocaña indicó que la partida de su hermano afectó la convivencia entre sus padres, por lo que habrían decidido separarse desde hace algunos meses.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “Venga la Alegría”, Bertha Ocaña señaló que está distanciada de su papá, Octavio Pérez, y que sus padres también se están divorciando. La hermana del actor lamentó la separación familiar que enfrentan y explicó que, en medio de los momentos difíciles, no ha dudado en apoyar a su mamá, Ana Lucía Ocaña.

“Cada uno ha llevado el duelo a su manera, entonces quizás han habido ahí algunos fracturas, que se respetan. Yo apoyo mucho a mi mamá y hoy por hoy sí les puedo confirmar que la relación con mi papá está fracturada, es algo que sí me duele mucho, pero es mi papá y soy su hija, eso no va a cambiar. Toda la vida voy a estar ahí para ellos, apoyándolos, queriéndolos, la unión que tuvimos en un principio como familia quizás hoy ya no esté, pero yo aquí sigo y voy a seguir”, dijo Bertha Ocaña.