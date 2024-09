¿Masajes y papel higiénico de seda? Pepe Aguilar ventila las exigencias de Ángela Aguilar en su camerino

Por alguna u otra razón, Ángela Aguilar se ha convertido en un fenómeno mediático desde hace varios meses y es que más allá de conocer su vida cotidiana a través de sus redes sociales, la Dinastía Aguilar se ha encargado de hablar sobre su verdadera personalidad cuando los micrófonos se apagan y ella baja del escenario.

En una entrevista reciente con Los40 Colombia, Pepe Aguilar, su padre y también un renombrado cantante con 40 años de carrera, ofreció un vistazo detrás de las cortinas del espectáculo familiar "Jaripeo sin Fronteras", revelando detalles fascinantes sobre la dinámica entre los miembros de la familia durante las giras y cómo cada uno tiene sus propias manías y rituales antes de subir al escenario.

Sigue leyendo:

Pepe Aguilar confiesa que prefiere a Carin León que a Nodal: “a él lo conozco por mi hija”

Pepe Aguilar se declara culpable de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ¿se arrepiente? VIDEO

De esta forma, la cantante de regional mexicano ha capturado la atención no solo por su innegable talento en el escenario, sino también por las especificaciones que requiere para sentirse en su mejor estado antes de cada presentación. Estas exigencias no solo reflejan su estilo único y su personalidad, sino que también subrayan la importancia de su preparación meticulosa para ofrecer actuaciones de primer nivel.

Las exigencias que Ángela Aguilar pide para su camerino

Según lo declarado por Pepe Aguilar en esta entrevista, la integrante de la Dinastía Aguilar exige tener al menos 50 vestidos en su camerino y esta petición, aunque extravagante a primera vista, tiene una razón de ser, pues Ángela Aguilar es conocida por su impecable sentido de la moda, que es tan importante para su imagen como su voz.

Por ello, cada vestido es cuidadosamente seleccionado para complementar la canción que interpretará, asegurando que su presentación visual sea tan poderosa como su interpretación vocal. “Entras a su camerino y yo digo (de verdad) ¿estoy pagando por esto?”, comentó Pepe Aguilar entre risas, destacando la magnitud de las solicitudes de su hija.

Pepe Aguilar, como cabeza de familia y director artístico, ha sabido guiar a sus hijos en el camino hacia el éxito, asegurando que mantengan los altos estándares que caracterizan a la dinastía Aguilar.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Pero además de su extenso guardarropa, Ángela Aguilar también requiere un ambiente que la ayude a relajarse y concentrarse antes de cada actuación y según su papá, su camerino debe incluir incienso para crear un espacio que le permita mantener la calma y centrarse en su actuación. De la misma forma, la cantante también solicita adornos en las paredes de su camerino y música suave para completar el ambiente.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la mención de Pepe Aguilar sobre los masajes que Ángela recibe antes de sus presentaciones. Este cuidado personal no es simplemente un lujo ya que los masajes pueden ser esenciales para aliviar la tensión muscular y reducir el estrés, permitiendo que Ángela esté físicamente lista para la intensidad que requieren sus actuaciones. La preparación física es tan importante como la preparación vocal y es evidente que Ángela toma en serio todos los aspectos de su desempeño.

Pepe también mencionó que su hija cuenta con un amplio repertorio de joyas en su camerino que no son solo accesorios, sino que forman parte integral de la imagen que Ángela proyecta en el escenario, por lo que cada pieza es seleccionada para complementar su atuendo y su actuación, asegurando que todo en su presentación esté cuidadosamente coordinado.

La familia Aguilar es un pilar en la música mexicana, y su capacidad para adaptarse a las nuevas generaciones mientras mantienen vivas las tradiciones ha sido clave para su relevancia continua en la industria.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

¿Qué ponen en el camerino de Pepe Aguilar?

En contraste, el propio camerino de Pepe Aguilar refleja una personalidad más relajada, aunque no menos peculiar y es que a diferencia del entorno meticulosamente organizado de Ángela, el camerino de Pepe es descrito como tres veces más grande, pero mucho menos exigente en cuanto a detalles. Entre las curiosidades mencionadas, Pepe incluye tequila, su fiel mascota de raza pug llamada “Gordo”, y sorprendentemente, tierra, aunque no profundizó en la razón detrás de esta última solicitud.

Durante la misma entrevista, Pepe también habló sobre su hijo Leonardo, quien, a diferencia de Ángela, tiene un enfoque mucho más relajado hacia los preparativos previos al espectáculo. Descrito como alguien que rara vez se encuentra en su camerino, Leonardo prefiere pasar su tiempo libre explorando o tocando música.

Nunca está en su camerino. Cuando hay shows, anda con los caballos, con sus amigos, se va con los músicos, se pone a tocar arriba del escenario, escondido. Él anda feliz. Es como su Disneylandia, comentó su papá durante aquella entrevista.

El éxito de la familia Aguilar en la música regional mexicana no es solo el resultado de su talento individual, sino también de la fuerte dinámica familiar y la dirección artística que han mantenido a lo largo de los años.

Fotografía: Instagram/@pepeaguilar_oficial

Más allá de las peculiaridades individuales de cada miembro de la familia, Pepe Aguilar destacó la dinámica familiar que impulsa el espectáculo "Jaripeo sin Fronteras". Aunque es evidente que cada miembro de la familia tiene su propio enfoque para prepararse, Pepe subrayó que él toma la mayoría de las decisiones relacionadas con el espectáculo.

“Yo soy el dueño del espectáculo. Yo los contrato a esos cab… Evidentemente no es como que ‘¿mijita, qué quieres cantar?’. No, ni madres. Y tampoco es que se haga lo que yo quiera, pero sí tengo 35 años de experiencia contra 10, y aparte me tienen mucha confianza. Soy su productor, de los dos. Todo lo que has oído de Ángela Aguilar, yo se lo he dirigido”, afirmó.

El "Jaripeo sin Fronteras" no es solo un espectáculo musical; es una experiencia cultural que combina música, tradición ecuestre y entretenimiento familiar.

Fotografía: Instagram/@pepeaguilar_oficial

Estas declaraciones revelan no solo el control que Pepe mantiene sobre el espectáculo, sino también la confianza que sus hijos depositan en él. A pesar de la autoridad que ejerce, es claro que existe una colaboración cercana entre los miembros de la familia, donde las propuestas de canciones y las decisiones artísticas se discuten en conjunto, aunque Pepe tenga la última palabra.