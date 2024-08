¿Indirecta para Nodal? Cazzu anuncia su regreso con triste canción: “Vas a aprender por la mala”

A unos meses del escándalo por su ruptura con Christian Nodal, Cazzu regresó a redes sociales con un breve concierto a través de TikTok en el deleitó a sus fans con melancólicas canciones que algunos usuarios tomaron como una indirecta para el cantante de regional mexicano. La trapera argentina se alejó del ojo público para enfocarse en su hija, Inti, y en la música luego de que se destapara el romance de su expareja con Ángela Aguilar.

Cazzu reaparece en TikTok con melancólica canción

En mayo pasado el intérprete de “Botella tras botella” confirmó el fin de su relación con Julieta Cazzuchelli, y sólo dos semanas después anunció su romance con Ángela Aguilar. Pese a la polémica, el sonorense y la cantante llegaron al altar de manera repentina en julio pasado con una íntima ceremonia lo que descargó aún más atención y presión sobre la trapera argentina, por lo que decidió alejarse por tiempo indefinido de redes sociales.

Cazzu reaparece en TikTok con triste canción de ruptura. Foto: Captura de pantalla X @eclipsalida

Hasta este miércoles, pues retomó su cuenta de TikTok en la que realizó un breve concierto para celebrar los cuatro años del lanzamiento de su álbum “Una niña inútil”. La cantante se dejó ver con un look casual luciendo una sudadera negra, jeans, blusa roja de encaje y calcetas blancas rodeada de sus músicos para interpretar algunos de sus éxitos.

Cazzu comenzó con “Dulce tortura” y continuó en su repertorio con el tema “Capricho” que algunos internautas tomaron como una indirecta para Christian Nodal poro su letra: “¿Qué es lo que hice mal? / ¿En qué fallé contigo? / Ay, me duele, me duele, me duele / Realmente voy a extrañar no volver a mirarte dormido / Y no quieras tapar con un beso lo que solito desbarataste / Y no quieras salir Silesio si este es tu put* desastre / Y ya no quiero hablar, y no quiero amenazarte…”.

Cazzu habla del “infierno” que vivió en redes tras su ruptura

Luego de dos meses de ausencia, la llamada “Nena Trampa” participó en el programa “¡FA!” de YouTube en que, finalmente, habló de todo lo que vivió en redes sociales luego de su ruptura con Christian Nodal y el motivo por el que tomó la drástica decisión. En junio pasado, compartió un comunicado en sus historias de Instagram donde indicó que tomaría este tiempo para enfocarse en su hija, Inti, y en trabajar en sus próximos proyectos musicales.

“Yo no tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me habla. Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y no quiero que me salté una chispa, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón, pero realmente no me atormentan y esa fue la responsabilidad que tuve y que hice (…) Hay un montón de gente que no importa lo que hagas no le gusta, no importa lo que hagas te odia y mañana te ama”, dijo.