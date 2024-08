"No estamos para complacer a nadie": Christian Nodal abre su corazón ante críticas por abandonar a Cazzu

Christian Nodal se sinceró y confesó ante el youtuber MoluscoTV lo que pasa en su corazón, luego de que fue duramente criticado por abandonar a Cazzu a pocos meses del nacimiento de su hija Inti, además porque a las semanas confirmó que había iniciado un romance con Ángela Aguilar, que más tarde se convirtió en boda. Ante esto el intérprete de "Adiós amor" abrió sus sentimientos para hablar de todo aquello que le hace feliz y lo que le incomoda.

Nodal, es uno de los artistas mexicanos más reconocidos, ha recibido premios de talla internacional y cuenta con público en muchos lugares del mundo y en esta entrevista decidió sincerarse sobre su vida personal y algunos gustos musicales, a prácticamente un mes de haber unido su vida en matrimonio con Ángela Aguilar.

Durante la entrevista con el youtuber Molusco, el intérprete de “Botella tras botella” habló de la forma en que las especulaciones o rumores sobre su vida privada lo han afectado en el ámbito emocional.

“Yo sé mi realidad, entonces al final del día, ¿crees que te va a afectar cuando alguien?, yo puedo tener una teoría de ‘es que mira este, ta, ta, ta’, ¿te va a afectar si es una mentira?, te puede dar coraje, obviamente si involucran a personas que amo, ¿verdad?, pero no simboliza que te cambie tu realidad”, explicó el cantautor.

El cantante aseguró que ama a las personas que lo rodean. Foto: Instagram Nodal

La gente tiene miedo de guiarse con el corazón, afirma Nodal

El cantante, quien en esta entrevista confesó que es fan de Luis Miguel, aseguró que en las primeras etapas de su carrera todo era bonito y compartía toda su vida completita en redes sociales, lo que le costó un duro golpe mentalmente, porque su nombre como artista no representaba lo que él quería. Eso lo llevó a aprender que no debe ponerse a entender por qué las redes sociales comparten lo que comparten.

"Me costó la salud mental, a un punto físicamente, emocionalmente, psicológicamente, para esa etapa, por ejemplo, lo de Balvin, yo estaba en un punto de quiebre horrible”.

Habló de las malas decisiones que ha tomado en la vida, como los tatuajes que plasmó en su rostro. "No estamos para hacer infeliz a nadie, ni que nadie nos haga infeliz a nosotros, no se puede vivir en un panorama bello y precioso siempre...yo me arrepentí y pude cambiar.

Habló de su relación con Ángela Aguilar y su familia. Foto: Instagram Nodal

El tomar las decisiones y guiarse con el corazón es algo fundamental con el cantante, quien reconoce que debido al temprano éxito de su carrera no sabía cómo diferenciarlo. Reconoce que en este punto de la vida ya nada le asusta y que él sólo es cantante y lo que le gusta hacer en la vida.

Nunca se borran ni los tatuajes ni nada en la vida, pero yo aprendí que hay una sola vida, un tatuaje se puede borrar y no quiere decir que no te hayas tatuado...me arrepentí, di un paso para atrás, probablemente lo que hayas hecho nunca va a cambiar, nunca se va a borrar, pero puedes cambiar tú... la gente le tienen mucho a guiarse con el corazón, por el qué dirán, hay que ser felices no estamos para ser infelices a nadie, ni que nos hagan infelices a nosotros.

Lleva una excelente relación con su suegro Pepe Aguilar

Christian aclaró cómo es su relación con Pepe, padre de Ángela, luego de los rumores que aseguraban que el integrante de la dinastía Aguilar no lo aceptaba en su familia a pesar de su matrimonio con la joven cantante.

“Conmigo ha sido superbueno, es una persona que ha sido muy empática (…) estoy con su tesoro y él me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto (…) Siento que hay una perspectiva muy diferente a la realidad, él es un gran tipo”, expresó el cantautor sobre su trato con su suegro.

Confesó que ha sido un proceso muy bonito integrarse a la familia de Ángela Aguilar, pues se respiran cosas muy "chingonas" y lo calificó como "un gran tipo". Aunque dijo que nunca se imaginó que sería su suegro.