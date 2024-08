Pepe Aguilar muestra pruebas de que Ángela Aguilar todavía no está embarazada: VIDEO

Ángela Aguilar aseguran que está embarazada FB/Angelaaguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal acaban de cumplir su primer mes de casados, pero desde antes de contraer matrimonio la pareja fue víctima de especulaciones en donde aseguraban que estaban esperando a su primer hijo, aunque ahora tal vez todo quedará desmentido después de que Pepe Aguilar compartiera un video en su cuenta oficial en YouTube.

Después de varios rumores que aseguran que la “Princesa del regional mexicano” está esperando a su primer bebé con Christian Nodal, ahora el padre de la cantante revela imágenes inéditas de lo que fue la celebración de su cumpleaños y en donde se puede ver a Ángela Aguilar llevando a cabo algunas actividades que no están permitidas en embarazadas.

Pepe Aguilar comparte video de Ángela Aguilar mientras se toma una cerveza. Captura de pantalla IG/pepeaguilaroficial

¿Ángela Aguilar está embarazada?

Todo parece indicar que Ángela Aguilar aún no está embarazada de su primer bebé y del que sería el segundo hijo de Christian Nodal, según el vídeo que compartió Pepe Aguilar en su cuenta oficial en YouTube se aprecia como la “princesa del regional mexicano” no ha dejado de montar a caballo y también aprovechó el cumpleaños de su padre para tomar algunas cervezas durante la fiesta, algo que no podría hacer si estuviera en estado de gestación.

Había varias especulaciones en donde aseguraban que Christian Nodal y Ángela Aguilar habían decidido casarse de manera casi inmediata tras anunciar su noviazgo puesto que ya estaban esperando a su primer hijo juntos, situación que ahora queda desmentida gracias a la grabación del blog de lo que fue la fiesta de cumpleaños del cantante Pepe Aguilar.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal quieren tener un hijo?

Otra de las cosas que se han puntualizado respecto a la relación que tienen Christian Nodal y Ángela Aguilar y su reciente matrimonio es que ya están buscando un embarazo, por lo que recientemente apareció la chica portando una cadena con una imagen de la Virgen que aseguran es para pedir una familia.

Los famosos desde que hicieron público su noviazgo y amor dejaron claro que no estaban buscando un bebé, Ángela Aguilar fue muy especifica al decir que estaba enfocada en su carrera, pues cabe señalar que podría estar empezando con una nueva producción discográfica y sentirse más enfocada en su trayectoria.