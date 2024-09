Paola Durante se une al team Mar y se tatúa el “23” antes de la final en “La Casa de los Famosos México”

Luego de una larga ausencia en la pantalla chica con apariciones espontáneas, Paola Durante reapareció como participante de la segunda temporada en “La Casa de los Famosos México” y de inmediato acaparó la atención por su simpatía. Sin embargo, fue la primera en ser eliminada como parte del cuarto Mar y en honor a su equipo la modelo también se realizó un tatuaje tan sólo un día antes de la gran final.

Briggitte Bozzo fue la última participante en dejar el reality show, aunque antes de su salida el team Mar cumplió la promesa de tatuarse en honor a su victoria de llegar todos juntos hasta la final. Para ello, un tatuador ingresó a las instalaciones y a cada uno les plasmó el número 23, aunque para la mayoría de ellos no era el primer diseño esto no ocurrió con Mario Bezares que no pudo ocultar su nerviosismo al ser el primer tatuaje que se realizaba.

Pese a ser la primera eliminada, Paola Durante se mostró fiel a su equipo y no dudó en defenderlos durante cada una de las galas ante los comentarios del equipo Tierra. Por ello, la modelo decidió realizarse el mismo tatuaje y está dispuesta a mostrarlo en la final de "La Casa de los Famosos México" este domingo. Aunque la decisión dividió opiniones en redes sociales entre aquellos que la apoyaron y quienes aseguraron que usaba al equipo para mantener su fama.

“¿Cómo se vota por ella?”, “No valoramos la oportunidad cuando la tuvimos”, “Pues ni al caso ella, la neta”, “Pero realmente ella no encaja en el 23”, “Paola también es mar”, “Años sin hablarle a Mario y ahora hasta se cree team Mar”, “Colgada”, “Paola, te amamos”, “Paola nunca fue team Mar, se dio cuenta de la magnitud y por eso”, “El team Mar ni existía cuando ella estuvo” y “Pienso que nada que ver”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué significa el tatuaje del team Mar?

De acuerdo con lo que explicaron, el 23 tiene varios significados. El primero, es que le brinda suerte a Mario Bezares y trató de que esto también beneficiara a su equipo por lo que les regaló unas calcetas con este número que usaban en cada gala para evitar ser eliminados.

Además, Gala Montes tenía 23 años cuando entró a “La Casa de los Famosos México”, mientras que Briggitte Bozzo celebró su cumpleaños 23 dentro del programa; finalmente, se trata de dos hombres y tres mujeres del equipo, la suma de estos dos dígitos da cinco que es el número de finalistas.

