Maryfer Centeno arremete contra Mariana Echeverría tras decir que fue humillada en "Hoy": "Que le quiten el celular"

Mariana Echeverría fue una de las participantes más odiadas de “La Casa de los Famosos México” debido a la actitud con sus compañeros y declaraciones que involucraron a otras celebridades. Esto desató una ola de críticas en su contra sobre las que no dudó en hablar en su reciente video compartido en redes sociales, en el que, además, acusa al programa “Hoy” de atacarla durante su visita tras ser eliminada.

La exintegrante de “Me Caigo de Risa” fue señalada de fomentar el bullying en el reality show por los malos tratos que tenía con otros participantes como Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre por el que también involucró al programa “Hoy” asegurando que ningún conductor lo quería. Al respecto, los presentadores desmintieron a Echeverría y a su salida no dudaron en confrontarla, sobre todo Andrea Escalona.

Ante los constantes ataques y críticas, Mariana Echeverría reapareció con un video en el que se defiende de las acusaciones en su contra y niega haber dañado a algún participante de “La Casa de los Famosos México”. Además, se lanza contra las conductoras de “Hoy” y “¡Cuéntamelo Ya!”, donde asegura que fue humillada en su visita y que le hicieron bullying en televisión nacional.

“Siguen haciendo bullying indirecto a nivel nacional. Mi casa, la que supuestamente promueve valores, empatía y conciencia (…) Cuando llegué, me enfrentaron cuatro conductoras a las que consideraba compañeras de trabajo. Me juzgaron como si fuera la Santa Inquisición. Al salir, la productora tuvo el descaro de llamarme pend*** frente a todo el foro. Yo me enteré después, y tuve que aguantarme la humillación”, dijo la conductora.