Aleks Syntek confiesa que perdió varios contratos de conciertos después de tirar al inodoro el disco de Karol G

Aleks Syntek, reconocido cantautor mexicano, ha sido durante mucho tiempo una de las voces más prominentes de la música pop. Sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado una polémica que lo ha colocado en el ojo del huracán, afectando no solo su reputación, sino también su carrera.

Todo comenzó con un incidente en un podcast que se viralizó rápidamente en redes sociales, y desde entonces, las consecuencias no han cesado. La controversia se originó durante una entrevista para el programa de Gabo Ramos, donde Syntek participó en una dinámica poco convencional: el cantante debía decidir qué discos le gustaban y cuáles prefería desechar.

Como parte del juego, Syntek seleccionó el álbum "Mañana será bonito" de la popular artista colombiana Karol G, y en un gesto que fue muy criticado desde que se viralizó, arrojó el disco al inodoro. Este acto, que inicialmente fue concebido como una broma en el contexto del podcast, se volvió en viral rápidamente, causando una avalancha de críticas y comentarios negativos hacia el mexicano.

La acción de Syntek fue interpretada como un insulto hacia Karol G, una de las figuras más influyentes del reggaetón y la música urbana actual, por lo que sus seguidores no tardaron en manifestar su descontento, llenando las redes sociales con mensajes de desaprobación y exigiendo disculpas por lo que consideraban una falta de respeto hacia la cantante.

Syntek también ha expresado su frustración con el formato de las entrevistas en podcasts, donde largas conversaciones se resumen en pequeños clips que, al ser sacados de contexto, pueden cambiar por completo el sentido de sus palabras.

Aleks Syntek sufre consecuencias profesionales

Y lo que parecía ser un momento viral más en la carrera del cantante, se intensificó hasta tal punto que Syntek no solo enfrentó la ira de las y los fans, sino que también sufrió consecuencias profesionales, como la cancelación de conciertos en diversos países. Pues después de que el video del incidente se viralizara, Aleks Syntek se vio obligado a dar explicaciones en varias entrevistas, donde trató de aclarar su postura y el contexto detrás de la polémica.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, Syntek mencionó que su decisión de tirar el disco de Karol G no tenía ninguna intención maliciosa y es que según él, el acto formaba parte de la dinámica del podcast, que estaba cargada de humor y sarcasmo y que sus palabras y acciones habían sido sacadas de contexto.

"No me identifico con las canciones de Karol G. Sé que es muy amada por la comunidad joven, pero no son canciones para alguien de mi edad", comentó Syntek en una de sus explicaciones. También expresó que, aunque reconocía el talento y éxito de la colombiana, simplemente no conectaba con su estilo musical, mismo que está más orientado a un público más joven y al género urbano, con el cual Syntek ha sido crítico en diversas ocasiones.

Otros artistas de generaciones anteriores han expresado opiniones similares, lo que refleja una división cultural entre quienes prefieren los géneros musicales más tradicionales y aquellos que apoyan la evolución y el dominio de la música urbana en la actualidad.

El cantautor mexicano también reveló que las consecuencias de este incidente fueron más allá de las críticas en redes sociales, ya que en una entrevista reciente, mencionó que la controversia le había costado la cancelación de conciertos en Colombia y Estados Unidos. "Muchos empresarios se sintieron ofendidos y eso me afectó muchísimo", comentó. Por lo que tuvo que aclarar que nunca tuvo la intención de atacar personalmente a Karol G, y que el incidente fue malinterpretado.

Y esta no es la primera vez que el cantante entra en polémicas relacionadas con el género urbano ya que en 2017, Syntek generó polémica al criticar el reggaetón, describiéndolo como música “que viene del instinto más básico y primitivo”. Estas declaraciones, aunque recibieron apoyo de algunos sectores, también lo hicieron objeto de fuertes críticas, especialmente por parte de los seguidores del género y de artistas de la música urbana. Y aunque Syntek ha tratado de suavizar sus comentarios en ocasiones, lo cierto es que su postura hacia este género ha sido consistente.

La repercusión de este incidente en la carrera de Syntek ha sido considerable ya que la cancelación de conciertos en Colombia y Estados Unidos, dos mercados clave para cualquier artista latinoamericano, ha afectado gravemente sus ingresos y su exposición. Además, el cantautor ha mencionado que este tipo de polémicas le han generado un gran estrés, ya que sus declaraciones suelen ser malinterpretadas o sacadas de contexto.

Su rechazo a este tipo de música ha sido motivo de debates en redes sociales y entrevistas.

Aleks Syntek habla de las repercusiones en su carrera después de tirar el disco de Karol G