Crista Montes tacha de "ridícula" a Angélica María por no querer que Gala sea la "Novia de México"

Desde que Gala Montes reveló su verdadera personalidad al estar dentro de "La Casa de los Famosos México", cientos de personas quedaron enamoradas de su fuerza y valentía, así como de su divertida forma de ser cuando está fuera de las cámaras. Es por ello que las redes sociales no tardaron en mostrar su apoyo a la actriz e incluso la coronaron como la nueva "Novia de México", lo que inmediatamente causó una reacción por parte de Angélica María y su hija, Angélica Vale.

Y es que este apodo, es uno de los más simbólicos en la industria del entretenimiento mexicano ya que fue otorgado a Angélica María durante la década de los 60 en reconocimiento a su innegable carisma, talento y cercanía con el público, pues ella fue una de las primeras actrices mexicanas en consolidar su fama tanto en el cine, la televisión, como en la música, convirtiéndose en un ícono cultural que ha perdurado por más de cinco décadas.

Pero la polémica se intensificó cuando Angélica Vale, hija de Angélica María y también actriz reconocida, expresó públicamente su molestia ante el uso del apodo "La Novia de México" para referirse a Montes. En una conferencia de prensa, Vale sugirió que sería más apropiado que a la joven actriz se le asignara un sobrenombre diferente.

Su legado es tal que el título ha sido considerado casi intransferible, lo que le ha causó cierta incomodidad a la actriz y a su hija, Angélica Vale.

Crista Montes reacciona al supuesto registro de "La Novia de México"

Y por si esto no fuera poco, a través de redes sociales se dio a conocer que Angélica María había visitado recientemente el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), lo que desató una ola de especulaciones sobre que la actriz podría estar buscando registrar oficialmente el título de "La Novia de México", con el objetivo de impedir que otras actrices, como Gala Montes, lo utilicen. Sin embargo, ni Angélica María ni su equipo han confirmado esta versión y algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que su visita al Indautor estuvo relacionada con otros proyectos de índole profesional, ajenos a esta polémica.

Ante la creciente polémica, Crista Montes, madre de Gala Montes se encargó de defender su hija mientras ella se encuentra dentro de "La Casa de los Famosos México" y desestimó la reacción de Las Angélicas, calificándola como exagerada. "En primer lugar, ese sobrenombre lo puso el público. En segundo, Gala ni siquiera está enterada de este asunto, y en tercero, falta que a Gala le interese ese nombre", explicó.

Crista Montes también aprovechó la ocasión para hacer notar que, aunque su hija es joven, tiene una carrera que respalda su trayectoria en el mundo del espectáculo. "Gala tiene una carrera de 18 años. No nada más ha hecho La Casa de los Famosos", comentó, destacando el esfuerzo y trabajo de su hija en la industria.

Además, criticó abiertamente la actitud de Angélica María, calificándola de “ridícula” por preocuparse tanto por el uso del apodo. "Gala no quiere parecerse a Angélica María, a Gala le interesaría ser más como Rosalía, más actual", sentenció Crista, marcando una clara diferencia entre la visión artística de su hija y la trayectoria más tradicional de la primera actriz.

¿Qué fue lo que dijo Angélica Vale para defender el apodo de "La Novia de México"?

La controversia se desató en una conferencia de prensa cuando Angélica Vale, visiblemente incómoda por la reciente asignación del título "La Novia de México" a Gala Montes: “Podrían llamarla ‘Gala de México’, suena bien. Mi mamá es la única Novia de México, y debería quedarse con ese título”, declaró Vale.

Por su parte, Angélica María, al ser consultada sobre el tema, mostró una actitud relajada, restándole importancia a la polémica. “A mí no me afecta, el amor de la gente me lo voy a llevar siempre, hasta el último día de mi vida, y eso es lo que realmente importa”, comentó la actriz, subrayando que su relación con sus seguidores es lo que más valora.

Sin embargo, una fuente anónima cercana a Vale dijo para la revista TVNotas que “es poco profesional elevar a figuras con poca trayectoria al nivel de leyendas del espectáculo”. Según esta fuente, Vale estaría especialmente molesta por el uso del título "La Novia de México" para alguien con menos experiencia, señalando que no se debe utilizar un nombre tan emblemático para buscar fama rápida.

En definitiva, Angélica Vale dejó claro que, aunque su intención es proteger el legado de su madre, no busca conflictos ni enemistades dentro del medio artístico.

El 27 de septiembre, ante la ola de comentarios y críticas surgidas en redes sociales, Angélica Vale decidió abordar la situación directamente desde su cuenta de X. En su mensaje, hizo un llamado a la calma y aclaró su postura: “A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que realmente importa es el cariño del público, y sé que hay espacio y amor para todos los que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra NADIE”. Con estas palabras, Vale intentó poner fin a los rumores de posibles acciones legales y enfatizó su deseo de que la controversia no escalara más allá de lo necesario.

