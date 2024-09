Galilea Montijo hace las primeras declaraciones contra Mariana Echeverría después de sus críticas a "Hoy"

La úlltima semana ha estado llena de polémicas en torno a "La Casa de los Famosos México", pues personajes como Mariana Echeverría han sido víctima de un acoso mediático debido a sus acciones realizadas durante su estancia en el programa. Es así como la actriz y conductora denunció a través de sus redes sociales que estaba recibiendo amenazas de muerte, por lo que señaló a la productora Andrea Rodríguez de haberla tratado mal en distintas ocasiones.

Según el testimonio de Echeverría, la productora Andrea Rodríguez la insultó en medio del foro de grabación y relató que fue sometida a un exhaustivo interrogatorio por parte de las cuatro conductoras principales de "Hoy", lo que describió como una experiencia similar a estar en una "Santa Inquisición".

La presión del momento fue tal que no pudo contener las lágrimas, incrementando la controversia ya existente sobre su participación en el reality show. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, el ambiente la sobrepasó emocionalmente y después de varias semanas de ausencia en redes sociales, decidió romper el silencio y compartir su versión de los hechos, explicando el impacto que esta situación tuvo en ella.

Echeverría, quien ha participado en diversos programas de la cadena, declaró en una transmisión en redes sociales que fue humillada y maltratada en al menos dos producciones de Televisa.

Galilea Montijo reacciona a las acusaciones de Mariana Echeverría

Después de algunos días de silencio por parte de las conductoras del programa matutino, Galilea Montijo dio las primeras declaraciones después de que Mariana Echeverría lanzara fuertes acusaciones sobre un presunto maltrato por parte de la producción del matutino de Televisa tras su salida de "La Casa de los Famosos México", afirmando que durante su invitación a "Hoy" se sintió menospreciada.

Ante estas fuertes declaraciones, Galilea Montijo decidió romper el silencio en una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde abordó el tema con su habitual estilo carismático, pero también cauteloso. Montijo, quien ha sido una de las figuras más visibles de la televisión mexicana durante más de dos décadas, ofreció una defensa a las decisiones editoriales y a la producción del programa.

Es así como la conductora enfatizó que en los programas de televisión en los que ha trabajado, incluidas "Hoy" y "La Casa de los Famosos México", todo lo que los espectadores ven está documentado en cámaras. "La gente cree que a veces lo que pasa al aire puede estar manipulado, pero no es así. Todo está grabado, y las acciones de cada uno quedan registradas", comentó Montijo, subrayando que, si bien los programas son editados para adecuarse a la duración y estilo de la emisión, no se puede tergiversar lo que las y los participantes hacen o dicen.

Más allá de las polémicas laborales, Galilea Montijo también se ha mantenido en el ojo público por su vida personal, que suele atraer tanto interés como su carrera profesional.

De la misma forma, aunque Montijo manifestó respeto por los sentimientos de Echeverría, se distanció de la polémica al señalar que cada persona tiene su experiencia y vivencia única en el programa, y que ella prefería no opinar más al respecto. “Cada quien cuenta su historia desde su perspectiva, y yo respeto lo que pueda sentir o pensar cada uno, pero no me voy a meter en esos temas”, declaró la conductora cuando los reporteros insistieron en conocer más detalles.

Por otra parte, Galilea Montijo también fue cuestionada acerca del trato que recibieron otros exconcursantes del programa, como Agustín Fernández y Briggitte Bozzo. Aunque no profundizó demasiado en este tema, Montijo insinuó que la actitud y la conducta de cada persona determinan la relación que se establece tanto con la producción como con el público. "Cada uno cosecha lo que siembra", comentó, destacando que Bozzo había mostrado una actitud más generosa y positiva, lo que, en su opinión, influyó en el trato que recibió por parte del público.

