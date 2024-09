Mariana Echeverría rompe el silencio sobre “La Casa de los Famosos México”, ha recibido amenazas de muerte

Sin duda alguna, esta segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” ha traído consigo un sinfín de polémicas relacionadas con los habitantes que fueron expulsados del reality. Pero lo que parecía ser un juego para defender a su participante favorito, se ha convertido en una batalla campal en donde famosas como Mariana Echeverría son blanco de ataques a través de redes sociales.

Es por ello que la conductora y exparticipante del programa decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, en donde detalló que desde su polémica salida, ha recibido incluso amenazas de muerte, generando un estado de preocupación y tensión tanto para ella como para su familia. Fue así como Echeverría habló con sus seguidores por medio de una transmisión en vivo y reveló lo que ha estado viviendo.

Y es que las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta situación, ya que a través de estas plataformas se ha incrementado la exposición de las celebridades y, en muchos casos, también se ha facilitado el anonimato de quienes envían amenazas. Por ello, Mariana compartió que ha considerado seriamente alejarse de sus cuentas personales para preservar su bienestar emocional, aunque reconoce la importancia de mantener la comunicación con sus seguidores y el público que la apoya.

Mariana Echeverría denuncia estar recibiendo amenazas de muerte

De esta manera, Echeverría detalló que las amenazas comenzaron a llegar poco después de su salida del reality y aunque estaba consciente de que recibiría comentarios negativos a través de redes sociales, la actriz afirma que todo ha escalado a límites mucho más violentos, ya que en varias ocasiones han amenazado directamente su vida y la de su familia. Igualmente, explicó que a pesar de que intenta mantenerse fuerte, estas palabras anónimas han logrado llenarla de miedo.

Al ser cuestionada sobre si la producción de “La Casa de los Famosos México” ha intervenido de alguna manera para ayudarla a manejar esta situación, Echeverría indicó que ha mantenido comunicación con algunos de los responsables del programa, pero no ha recibido el apoyo que esperaba. "Creo que a veces los medios no son conscientes del impacto que puede tener un programa como este en la vida personal de quienes participamos", señaló.

Por ello, la actriz también hizo un llamado a los medios de comunicación y a los responsables de estos formatos de entretenimiento a que sean más conscientes de las consecuencias que pueden generar los conflictos que se muestran en televisión. De la misma forma, Mariana acompañó este doloroso video con una descripción haciéndole frente a las personas que continúan violentándola virtualmente:

"La Casa de los Famosos México", una producción que ha captado la atención de millones de espectadores, es conocida por su dinámica intensa, donde las personalidades públicas conviven en una casa cerrada y son grabadas las 24 horas del día.

Saquen todo lo que quieran decir !!!! Todas las personas que me quieran llamar gorda háganlo pero aquí en público , todo lo que quieran decirme , las amenazas de muerte que me escriben por privado sientanse libres de hacerlo . O en cambio los tengan mucho amor y apoyo para dar será lo mejor que pueda recibir , gracias !!!!!

A veces deberás morir un poco para renacer y levantarte de nuevo en una versión más fuerte y más sabia de ti

Todos nos equivocamos y es de sabios admitir los errores , aprender y corregir . Es momento de escribir una nueva historia, declaró Mariana Echeverría en su publicación de Instagram.

A pesar de las difíciles circunstancias, Mariana Echeverría ha encontrado consuelo en el apoyo de su círculo cercano y sus seguidores más leales, quienes también a través de sus redes sociales han expresado su solidaridad, denunciando el acoso que ha recibido y recordando que, al final del día, “La Casa de los Famosos” es solo un programa de entretenimiento.

En cuanto a sus próximos pasos, la actriz aseguró que seguirá adelante con sus proyectos profesionales, aunque está tomando medidas legales para enfrentar las amenazas de muerte que ha recibido. "No puedo dejar que el miedo me paralice, pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando", declaró. Si bien, hay muchas personas que no son seguidores de la conductora, es importante recordar que las amenazas de muerte son algo muy grave y en un país lleno de feminicidios diario, no se puede tomar como una simple broma de internet.

Mariana Echeverría se ha convertido en una de las figuras públicas más polémicas del país, y su valentía al hablar sobre este tema tan delicado ha generado un debate importante sobre los límites del entretenimiento.

Mariana Echeverría rompe el silencio desde su salida de "La Casa de los Famosos México"

