Belinda habla por primera vez sobre su caída en la Semana de la Moda: "estaba en shock, me puse a llorar"

Para las amantes de la moda, es bien sabido que la Semana de la Moda de París es uno de los eventos más importantes ya que grandes marcas internaionales cominezan a marcar el camino para las nuevas tendencias de las próximas temporadas. Pero más allá del espectacular desfile, una de las situaciones que captó la atención internacional fue la participación de Belinda en una pasarela organizada por la marca de cosméticos L'Oréal, donde una noche de de glamour, se convirtió en un momento viral debido a una caída que sufrió mientras caminaba por el escenario.

Lamentablemente, la caída de Belinda fue captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, desencadenando una ola de reacciones entre sus seguidores y la prensa internacional. Aunque las pasarelas de moda suelen estar repletas de momentos de elegancia y estilo, los accidentes son inevitables, por lo que a pesar de los memes y comentarios negativos, los fans de la estrella pop no dudaron en mostrar su apoyo con mensajes de amor y orgullo.

De la misma forma, medios internacionales señalaron la manera en que la cantante manejó la situación, pues a pesar del momento incómodo, Belinda se levantó y completó su recorrido en la pasarela, recibiendo aplausos por su profesionalismo. Aunque también salieron a la luz distintos videos en donde la cantante parecía estar llorando al bajar del escenario, no había dado declaraciones al respecto, hasta ahora.

Algunos días después de este incidente, Belinda ofreció una entrevista exclusiva a la revista de moda "Harper's Bazaar", en donde habló sobre sus emociones después la caída. Es así como la cantante confesó que, tras finalizar su participación en el desfile, no pudo evitar romper en llanto debido al shock del momento.

Cuando bajé de la pasarela estaba en shock. Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma, pero de repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo, declaró Belinda en dicha entrevista.