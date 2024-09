Mariana Echeverría arremete contra el programa Hoy y asegura que Andrea Rodríguez la insultó, la productora responde

Mariana Echeverría, reconocida por su participación en "La Casa de los Famosos", ha vuelto a acaparar la atención tras hacer serias acusaciones contra la productora y conductoras del programa matutino "Hoy". En una transmisión en vivo, Mariana relató su experiencia durante una reciente visita al programa, donde se sintió humillada y expuesta ante las cámaras. Según Echeverría, la productora Andrea Rodríguez la insultó en pleno foro.

En su relato, Echeverría afirmó que fue sometida a un intenso interrogatorio por parte de las cuatro conductoras principales, lo que la hizo sentir como si estuviera en una "Santa Inquisición". La tensión del momento la llevó a llorar, lo que se sumó a la polémica ya existente en torno a su participación en el reality show. A pesar de sus intentos por mantener la calma, la presión del entorno la afectó considerablemente, por lo que luego de varias semanas de estar inactiva en redes sociales, decidió romper el silencio y hablar de lo que sucedió en esos días.

Mariana Echeverría asegura que Andrea Rodríguez la insultó

Durante su aparición en "Hoy", Echeverría sintió que su experiencia fue manipulada y que no se le brindó el respeto que merecía. “Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras. No ofendí a nadie, no dije ninguna grosería”, aseguró. Sin embargo, lo que más le dolió fue el supuesto insulto de Andrea Rodríguez, quien, según ella, la llamó "pend***" frente a todo el foro.

Echeverría enfatizó que no se enteró de este insulto en ese momento, sino hasta después del programa. “Me aguanté la humillación que pasé ahí. Dije me voy a plantar, voy a aclarar esta situación”, comentó. La conductora se mostró decidida a defenderse, afirmando que su intención nunca fue ofender a nadie del equipo de "Hoy". Además, dejó claro que a partir de este momento no volverá a aparecer en el programa matutino.

Andrea Rodríguez responde a Mariana Echeverría

Andrea Rodríguez, a través de sus redes sociales, se vio obligada a responder a las acusaciones de Echeverría. En un video publicado en su historia de Instagram, la productora del programa Hoy negó haber tenido contacto con la conductora durante su visita al programa. “Tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría”, afirmó. Rodríguez explicó que se había quedado en la cabina durante la entrevista y que solo subió al foro 40 o 50 minutos después de la participación de Echeverría.

La productora también expresó su deseo de que Echeverría tuviera éxito en su carrera, asegurando que no había intención de insultarla. “El día que ella vino al foro yo estuve en la cabina, le mando un beso y le deseo mucha suerte”, concluyó. Con esta declaración, Andrea Rodríguez dio por terminada la situación y puso fin a la polémica que comenzó nuevamente Mariana Echeverría.